Pol Manrubia, baja contra el Benfica

Liceo, Benfica y Manrubia llegaron a un acuerdo para que el jugador se incorporase a la plantilla dirigida por Juan Copa. Era la mejor solución para todos. En el equipo luso, que incorporó en verano al francés Roberto di Benedetto, precisamente desde el Liceo, y al español Nil Roca del Barcelona, había exceso de equipaje, en especial de extranjeros, entre los que se encuentran otros tres ex del Liceo: el coruñés Eduard Lamas y los argentinos Pablo Álvarez y Lucas Ordóñez —además del capitán de la albiceleste Carlos Nicolía—. Necesitaba darle salida a Pol Manrubia, que fue el perjudicado de la situación. Y el conjunto coruñés, que sufrió siete bajas con respecto al equipo que el año pasado se proclamó campeón de liga, necesitaba un refuerzo, sobre todo de un jugador del perfil de Manrubia.

Su impacto fue inmediato. Llegó para el partido contra el Reus de la sexta jornada. La anterior el Liceo había perdido en la pista el Noia (5-3). Marcó un gol y dio dos asistencias y fue clave en la victoria frente al conjunto rojinegro (5-3), que un mes antes había batido a los verdiblancos en la Supercopa de España. Después, la competición se paró durante más de un mes para la disputa de los World Skate Games en Argentina y su efecto se diluyó un poco. Pero por patín y técnica es el elegido por el entrenador liceísta para ser el encargado de subir la bola cuando los equipos contrarios intentan asfixiar la salida desde atrás.

Juan Copa podrá contar igualmente con diez efectivos ya que desde la llegada de Pol Manrubia, está obligado a hacer un descarte cada semana. El elegido suele ser el canterano argentino Fran Torres, campeón del mundo sub 19 que aprovecha sus oportunidades con el sénior cuando es convocado mientras golea con el OK Bronce cuando le toca bajar de categoría.

Un mes con un calendario letal para el Liceo

Durante los próximos treinta días el Liceo no tendrá ni un respiro. Desde que el sábado se impuso por 0-2 en la pista del Sant Cugat, el equipo se puso a preparar de inmediato el partido contra el Benfica del jueves. Vital para las aspiraciones de acceder a la final a ocho sobre todo después de la derrota en la jornada inaugural de la Liga Europea en Oliveira de Azemeis. y esta misma semana afrontará otro partido crucial, este de la OK Liga, contra el Noia, cuarto clasificado de la categoría, que el sábado visitará el Palacio de los Deportes de Riazor. No bajará la exigencia la próxima semana, cuando al conjunto dirigido por Juan Copa le tocará viajar a Reus para medirse al tercer clasificado. Es decir, en menos de siete días tendrá un doble compromiso para defender la segunda posición en la tabla. Y después, una gira por Cataluña. Primero para enfrentarse el jueves 23 de febrero al Calafell en la tercera jornada de la Liga Europa. Después, para visitar el Palau Blaugrana en la OK Liga el domingo 26. Y ya sin pausa, el jueves de la semana siguiente arrancará, también en Calafell, la Copa del Rey. Un momento crucial de la temporada que exigirá el máximo física y mentalmente a los verdiblancos.