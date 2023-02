Olle Lundqvist: “Aún puedo subir mi juego uno o dos niveles, tengo más para mostrar”

Olle Lundqvist (Brunflo (Suecia), 1999) es sueco, pero la entrevista fluye entre el castellano y el inglés. Se cambia de uno a otro idioma con la misma facilidad con la que se pasa el balón de una mano a otra para hacer una de sus entradas a canasta marca de la casa. El escolta fue el pasado verano el primer fichaje anunciado por el Leyma para la presente temporada. Ejemplo de las grandes expectativas puestas en él. El jugador reconoce que su mejor versión está por llegar. Será imprescindible para luchar por el objetivo que él no tiene miedo a nombrar: el ascenso a la ACB

¿Cómo se encuentra físicamente después de sufrir varias pequeñas lesiones desde el inicio del curso?

Estoy bien ahora físicamente, y eso me ayuda también a estar mejor en la pista en cuanto a ritmo. Así que al cien por cien para jugar.

Más grave fue la del año pasado, que le tuvo nueve meses parado.

Fue una rodilla que llevaba ya bastantes años dándome problemas y necesité de un largo proceso para volver a las pistas. Tuve que trabajar mucho cada día para conseguirlo. Ahora estoy mucho mejor pero sigo trabajando con Gus —Gago, el preparador físico del Leyma— para seguir mejorando.

¿Cuesta no tener miedo después de pasar por algo así?

Sí. Lleva mucho tiempo recuperar las sensaciones y recuperar la confianza en uno mismo. Es algo en lo que todavía tengo que mejorar, no confío cien por cien, pero estoy bien, puedo jugar sin problemas.

El Leyma ha ido de menos a más, ¿también usted?

Cuando empezó la temporada éramos un equipo en el que para muchos jugadores era su primera vez en esta liga, que es difícil y lleva tiempo conocerla. Ahora todo el mundo se siente mejor, conoce la liga y jugamos mejor como equipo. Somos diez u once jugadores que nos repartimos los minutos y es muy importante que todos estemos bien. Creo que ahora estamos haciendo un buen baloncesto. Y cuando el equipo juega bien, tú juegas bien.

¿Por qué dice que la LEB Oro es una liga tan difícil?

Porque hay jugadores que llevan muchos años en ella. Otras ligas se pueden caracterizar por ser atléticas, o por un juego más rápido o más lento... pero en la LEB Oro te encuentras con jugadores de todo tipo y también veteranos y jugadores muy inteligentes. Cuesta adaptarse.

¿Ya se ha visto la mejor versión de Olle Lundqvist?

No lo creo. Aún tengo algo más que mostrar. Empecé bien, pero después tuve el problema con el hombro, también un poco con la rodilla... y es un proceso que lleva un tiempo pero creo que aún puedo subir uno o dos niveles mi juego. Me lo tomo con calma. Y hago lo que necesita el equipo de mí. Un día será más en defensa, otro más en ataque.

¿Les vino bien el parón de dos semanas? Juegan mañana en Ourense y después hay otro parón.

Vamos a ver el sábado. Yo creo que estamos bien físicamente y bien preparados. Nos vino bien para recuperarnos de algunas pequeñas lesiones. Estábamos en un tan buen momento, con tan buenas sensaciones, que nunca quieres parar. Pero yo creo que sí nos ha venido bien.

¿Se habla de ascenso en el vestuario, está permitido?

Claro que hablamos de ascenso. Es por lo que muchos estamos aquí. Es el objetivo. Muy difícil. Pero no imposible. Tampoco es que estemos todo el día pensando en ello. Pero prohibido no es, porque es nuestro objetivo. Yo también vine por eso. Hablé con Epi y me dijo que el objetivo era hacer siempre lo mejor y que íbamos a tener que intentarlo.

¿Quiénes son los favoritos?

Para mí somos nosotros, pero también hay otros equipos como Palencia y Andorra que lo pondrán muy difícil porque están jugando muy bien al baloncesto.

¿Si llega a la ACB, cumplirá el sueño de un niño?

Con 18 años me fui a Ponferrada. Cuando era pequeño siempre me habían dicho que la ACB era la mejor liga de Europa y por eso siempre fue mi meta. Mi equipo preferido era el Baskonia.

¿Cómo empezó en el baloncesto?

Empecé con cinco años porque mi padre jugaba en un equipo profesional, mi madre también, mi hermana... somos una familia de baloncesto. Estaba destinado. Probé otros deportes, pero siempre fue el baloncesto.Mi padre era mi entrenador y para mí era un juego. Nunca me tenía que decir que fuera a entrenar, yo siempre era el que quería más.

¿Cómo es la relación de su país con el deporte?

El fútbol está primero y después el hockey hielo. No somos un país tan grande como España, pero el deporte es muy importante en nuestra cultura. El baloncesto es como el quinto deporte, pero está mejorando. El otro día hubo diez mil espectadores en un Suecia-Letonia femenino. Eso es mucho.