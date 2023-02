Primero lo primero, que es el duelo contra las francesas. El resultado del anterior partido entre ambas sitúa como favoritas a las coruñesas, ya que estas ganaron cómodamente con goles de María Sanjurjo —que se convirtió en la primera jugadora verdiblanca en marcar en tres competiciones con el Liceo—, Alba Garrote y Cris Diz. El conjunto dirigido por Stanis está en un buen momento como demostró la semana pasada con un gran partido contra el Palau que se le escapó con polémica arbitral (2-3) y la próxima semana tendrá otro gran reto porque le toca visitar el miércoles al Telecable Gijón y el sábado recibir al Igualada. Será tan importante ganar al Noisy como el próximo 18 de marzo intentar hacer lo mismo contra el Manlleu. Ser primero de grupo supondría evitar al temible Palau. El grupo A y el B cruzarán sus caminos en cuartos. El primero de uno contra el segundo del otro y viceversa. Y si no es el Palau, la otra posibilidad de rival es el Vila-sana, por lo que los dos serán igualmente complicados.

OK Plata femenina

No hay competición en la OK Plata masculina para el Dominicos y el CDM pero sí para el Resa Cambre en la OK Plata femenina. Las coruñesas cambiarán su lugar habitual de juego como locales, Os Campóns, por el polideportivo de Elviña II para recibir al Raspeig (20.30 horas). Las de Carlos Parga, en clara línea ascendente, puede aprovechar que se miden a uno de los rivales de abajo para mirar hacia arriba, aunque Alcobendas y Bembibre parecen inalcanzables.