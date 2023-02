El Liceo certificó ayer su pase a los cuartos de final de la Liga Europea femenina al imponerse por 7-2 al Noisy le Grand francés en un partido en el que dominó a placer incluso dando descanso a las jugadoras que más minutos han acumulado a lo largo de la temporada y en el que la portera visitante evitó incluso una goleada mayor. Las verdiblancas tendrán que luchar en el último partido del grupo, que disputará en Manlleu el 10 de marzo, por la primera plaza, pero el primer objetivo en su debut continental ya está cumplido.

Igual que en Francia, Stanis García optó por darle minutos en la portería a Ariadna Escalas frente a la habitual Viky Caretta. Esta vez también dio descanso a parte de su quinteto más frecuente con María Sanjurjo, Alba Garrote y Marlena Rubio en el banquillo de salida. Se mantuvo Bea Gaete acompañada por Alejandra Martín, Lucía Paz y Cris Diz. Estas dos últimas, la capitana y la benjamina, fueron las más activas en ataque, protagonizando las primeras ocasiones, que no acababan en gol por las buenas intervenciones de Elena Lolo, la portera asturiana, ex del Telecable, del conjunto francés. No había dudas de la absoluta superioridad de las verdiblancas, pero tardaron en hacerla efectiva en el marcador. Este se abrió en el minuto ocho, con un buen remate de Cris Diz, que frente a la portera supo definir a la perfección. La 87 liceísta estaba siendo un tormento para la defensa gala por su velocidad y encontró además el premio del gol. El Noisy reaccionó, aunque fue casi una jugada aislada la que propició su empate solo dos minutos después. Su capitana Lilou Abrial era también su principal peligro y lo certificó con un disparo que sorprendió a Escalas.

Stanis empezó a mover el banquillo y poco antes del descanso Lara Yáñez consiguió adelantar a las locales, pero aun así su ventaja al descanso, 2-1, era insuficiente. La misma jugadora se encargó de ampliar la renta a la vuelta de vestuarios. Y esta continuó creciendo cuando la portera visitante derribó a Cris Diz y vio la azul. Salió al especialista Alba Garrote para anotar de directa el cuarto y la propia Diz sentenció con el quinto, el tercero en tan solo 8 minutos de la segunda parte. Ya hacia el final, Abrial, en una contra, sorprendió al Liceo, pero a este aún le quedaban dos goles más en el tintero, uno de Sanjurjo y otro de Martín.