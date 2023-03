Sito Ricart: “Después del ‘shock’, el Caldes ha sabido tirar hacia adelante”

Sito Ricart (Sant Just Desvern, 1999) jugó durante diez temporadas en el Caldes. Este año le tocó vivir un momento duro con sus excompañeros y ahora, enfrentarse a ellos en la Copa del Rey.

¿Partido especial?

Como siempre que juegas contra un equipo del que has venido y en el que has pasado tantos años. Sigue habiendo sentimientos, pero no va a cambiar nada de mi juego.

El fallecimiento de su excompañero Alexandre Acsensi, ¿lo hará todavía más especial?

Para mí sí. Nadie se esperaba lo que pasó... en ese sentido será diferente y especial.

Usted no jugó precisamente en el partido en el Palacio que ganó el Liceo 6-0 y que era el primero del Caldes sin Acsensi. ¿Cree que el equipo se ha repuesto del shock?

Si fue un shock para todos, no me quiero ni imaginar para ellos. Estar dentro de ese vestuario no tuvo que ser nada fácil y eso solo lo van a saber ellos. Pero sí que es verdad que han sabido tirar hacia adelante y ponerse las pilas y están haciendo muy buenos resultados. Al final el Caldes siempre es un equipo que cuesta y que hace que el resto de los equipos le tengan mucho respeto.

Llegan a la Copa después de perder contra el Barça. ¿Está asumida la derrota en el Palau?

Sabíamos que era una semana complicada y que nos esperaban dos partidos de mucho nivel con muy poco margen de recuperación a nivel físico y creo que sufrimos un poco eso. A nivel anímico estamos muy bien, no nos ha afectado mucho el partido contra el Barça.

¿Les dolió menos que la derrota contra el Oliveirense?

Esa para nosotros fue un punto de inflexión a otro nivel, tanto individual como colectivamente. Cada uno tuvo sus errores. Pero a partir de ahí los identificamos y los corregimos. Todos hicimos una retrospección y pensamos dónde estamos y a dónde queremos ir y qué hay que hacer para ello. Todo el mundo se puso a trabajar. El domingo fue otra cosa. Nos faltó algo de fuerzas... y tampoco salieron las cosas a nuestro favor. El Palau es una pista complicada. Si se te ponen por delante, es difícil recuperar. Y lo hicimos... pero con el 4-1 ya se nos fueron.

¿Era más importante ganar al Calafell que al Barça?

El del jueves contra el Calafell en Champions era ganar sí o sí para nosotros, no nos valía otra cosa. Contra el Barça no nos afectaba tanto el resultado. Y era un partido que entre comillas se podía perder. Íbamos a ganar, por supuesto, pero había margen para decir que no pasaba nada si perdíamos, que seguiríamos trabajando para ganar en el futuro.

¿Guardaron cartas para la Copa?

Guardar no. Jugamos con todo. Pero sí que es verdad que de las derrotas se aprende más que de las victorias y en ese sentido salimos reforzados y yo creo que nos irá bien ahora para la Copa.

¿Están en su mejor momento?

Estamos yendo cada vez a más. El equipo está bien para poder llegar a la final y ganarla. No sabemos qué pasará, que nadie sabe el futuro, pero todos llegamos en un buen momento y estamos aportando lo mejor de nosotros mismos.

¿Como exige la camiseta?

Desde el principio ya sabes dónde vienes. Es un equipo histórico, que tiene un ADN especial y es verdad que muchos de nosotros nunca habíamos estado en un equipo así. Se nota la diferencia. Es un equipo ganador, que compite por todo y esto lo aprendes con el tiempo. Creo que ya todos nos hemos empapado de ello y los estamos aplicando.

¿Lo enseñan Dava, César y Álex?

Es un aura que viene dado, es que no lo podría ni describir. Al final solo se puede vivir. No es algo que ni siquiera se pueda explicar.