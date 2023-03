Atoumane Diagne: “Podemos mejorar en defensa, así se ganan campeonatos”

Atoumane Diagne (Dakar (Senegal), 1998) está acostumbrado a que sus 215 centímetros llamen la atención. Un cuerpo predestinado para el baloncesto por más que él lo intentara en el fútbol como portero. El pívot del Leyma atraviesa uno de sus mejores momentos después de dar por olvidadas dos lesiones de rodilla que el año pasado le impidieron rendir al máximo. En Ourense, la última jornada, batió su récord de anotación con 21 puntos y ya tiene hambre de más en un tramo final de la competición regular que prevé muy duro y en el que el equipo luchará por el factor cancha en el play off.

¿Ha sido un mes complicado con tanto parón en la competición?

Nos corta bastante el ritmo. Estás acostumbrado a competir todas las semanas y en estas últimas descansamos dos, jugamos un partido, que ya costó volver, y luego a descansar otra semana y a viajar otra vez. Te corta un poco el ritmo, pero estamos para eso, para adaptarnos. En Ourense fue mi mejor partido y batí mi récord de puntos. Así que encantado. Pero te dan ganas de jugar otro partido rápido para seguir con la racha.

¿Un mes sin jugar en casa puede diluir el efecto de las victorias ante Burgos y Estudiantes en la afición?

Espero que no. Además toca un partido contra un equipo de los de arriba, que viene el Valladolid la próxima semana. Va a ser un partidazo. Esperemos que se llene el pabellón.

Pero primero, Melilla.

Sí, sí, primero Melilla. En estos partidos, si te despistas pensando que vas a ganar fácil, pierdes. Esta liga va a así, hay que ir partido a partido y en cada uno darlo todo.

¿Están fallando muy poco los de arriba de la clasificación?

Es la idea, no fallar. Intentaremos seguir con la buena dinámica. La LEB Oro es una liga muy difícil, te despistas un poco y pierdes. Se vio en Oviedo. El tramo que queda va a ser muy difícil porque todos se jugarán algo, descenso, play off, ascenso directo... no va a ser nada fácil.

¿Está en su mejor momento?

Me estoy volviendo a sentir jugador, volviendo a mi juego de antes de la lesión. El año pasado me costó mucho entrar en dinámica de competición. Este, al estar desde el principio, ha sido más fácil.

¿Y el equipo?

Nos costó un poco al principio de temporada. No nos entendimos muy bien en la pista al ser tantos nuevos. Teníamos que trabajar en la química. Ahora se nota lo bien que estamos jugando juntos, nos conocemos mucho más y tenemos que seguir con esta dinámica, compitiendo como estamos haciendo y ganando muchos partidos.

¿Hay margen de mejora?

Cada día se puede mejorar. Yo creo que aún podemos mejorar más en defensa, recibir menos puntos en cada partido. Los campeonatos se ganan en defensa. Si defendemos más, atacaremos más fácil también. Hay que mejorar ahí, no dejar que nos cojan rebotes... son pequeños detalles. Es que puedes meter muchos puntos pero si te meten tantos como tú metiste... no vale para nada. Primero, defender. Después atacar. Porque hay días que no entran los tiros y como no defiendas, estás muerto. Si no metes, que no te metan.

Barre para casa.

Defensivamente es verdad que me encuentro más cómodo, que cambio muchos tiros, que voy a los rebotes, a los tapones, soy bastante móvil para un tío de 2,15... Eso ayuda al equipo. En ataque, no me obsesiono con meter puntos. Yo intento ayudar al equipo. A todo el mundo le gusta marcar puntos... pero también hay que ser realistas, ver lo que mejor puedes hacer y lo que menos.

¿Se complementa con Nwogbo?

Lo que menos hace uno, lo compensa el compañero.

¿Es buena la competencia?

Sí, nos exigimos entre todos lo máximo de cada uno y eso se nota en los partidos, no hay diferencia cuando están unos u otros en pista. Si está Lottana lo hace bien, si estoy yo, también.

¿Podrían jugar a la vez?

No lo hemos intentado ni ensayado... algún día si hace falta, si es necesario, lo haremos, por qué no.

¿Qué jugador es al que le ha costado más defender?

Marc Gasol el año pasado... ese sí que lo sufrí. Este año me parece que voy bien en todos los partidos. Pero sí que es cierto que es muy difícil defender a Seydou Aboubacar cuando está en buenas condiciones porque es muy grande y te exige al máximo.

¿Qué le pareció la polémica en torno a Mahamadou Landoure, del Madrid, jugador de Mali de 2,11 con 13 años, MVP de la MiniCopa y del que muchos dudaran de su edad?

A todos nos ha pasado lo mismo en categorías inferiores. Después ya se pasa, se olvida. De mí también decían que no tenía la edad. Si tengo algún consejo que darle es que no se meta en eso, que siga mejorando, que siga jugando y ya se olvidarán.

¿Es racismo? Es decir, si fuera blanco y europeo, ¿dirían lo mismo?

No sé, hay gente que no acepta la derrota y que alguien sea superior físicamente... y se nota en los comentarios. La verdad es que yo no presto mucha atención a esas cosas.

¿Es un problema en España?

No creo. Llevo diez años ya y siempre me han tratado bien.

Pese a lo ocurrido hace unas semanas, que una aficionada del Joventut llamó “mono” a un rival.

Vi el vídeo. A esa gente hay que echarla de los pabellones. El baloncesto es un deporte noble y estas cosas en el baloncesto, en todo el deporte, no tienen cabida. Tenemos que ser un ejemplo. Y la gente también tiene que educarse a sí misma. Lo que no quieres que te digan a ti, no lo digas a los otros.

¿Sigue más baloncesto o fútbol?

Veo más Euroliga. Y de fútbol... básicamente todo. Yo iba para portero... pero era demasiado alto. Suelen ser grandes, pero no he visto a ninguno de más de dos metros.

Le dirían mucho eso de “con esa altura, métete en baloncesto”.

Siempre me estaban metiendo eso en la cabeza. Y a mí me gustaba más el fútbol. Pero según fui aprendiendo de baloncesto, cada vez me interesé más. Y ahora, encantando de dedicarme al baloncesto.

¿Qué diferencias hay?

Para mí es más difícil el baloncesto. Más noble. Pero sobre todo que hay que ser muy inteligente, con todos los sistemas que hay que memorizar... son muchas cosas.

Shakira no podrá decirles aquello de “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

No, no. Somos grandes, somos fuertes, pero no lo es todo.

¿Le queda la espina de la NBA?

Siempre estoy concentrado en el presente, porque lo que va a pasar en el futuro no lo puedes saber. Lo que hay ahora lo sabes y hay que dar lo máximo para conseguir las metas. Lo importante es dar lo máximo y hacer lo que me toca cada día. No voy pensando en lo que viene después porque no lo puedes controlar.

¿El presente pasa por la ACB?

Primero tenemos que concentrarnos en llegar al play off en buenos puestos, con factor cancha, que es mejor empezar en casa que fuera, después a ver si podemos llegar a la final a cuatro... y ahí ya iremos a por todas que son dos partidos.