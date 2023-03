No fue su mejor partido. No desplegó su mejor juego. Pero el Liceo se aferró a un inmenso Martí Serra para superar a un combativo Voltregá en las semifinales de la Copa del Rey y clasificarse, por un ajustado 1-2, para la lucha definitiva por traerse para A Coruña un nuevo título para sus vitrinas. Será a las 12.30 horas. Contra el Barça, que también por la mínima y menos solvencia de lo esperado eliminó al Reus (1-0). Y siempre teniendo en cuenta que el objetivo ya está cumplido con una plantilla con ocho jugadores nuevos y solo tres supervivientes de los que se proclamaron campeones de liga el curso pasado. Dos de ellos, de hecho, estarán hoy del otro lado. Hace solo una semana que ambos se vieron las caras. El resultado fue claro a favor de los azulgrana (6-1). Pero la Copa es otra cosa. No tendrá nada que ver. A 50 minutos el ADN verdiblanco tiene mucho que decir. Y nada que perder.

Para el Liceo, las semifinales eran prácticamente su final. Y se notó. Estaba más tenso de lo habital. Incluso más conservador. Desde luego, menos directo. Sobre todo, cuando se ponía por delante en el marcador. Era lo que tocaba. Típico partido de torneo en el que si pierdes te vas para casa. También salió a la expectativa, pendiente de las transiciones de su rival y de no hacer faltas, con una bola parada decisiva para el Voltregá. Hasta la primera ocasión clara no empezó a despertar. Llegó con un robo de César Carballeira, que salió a la contra, asistió al segundo palo y Bruno di Benedetto tiró al cuerpo del portero Miquel Estrada. Fue un punto de inflexión. A partir de ese momento los coruñeses estuvieron mejor, con más mordiente. David Torres empujaba, lo buscaba, mostraba el camino. También fue importante la entrada de Pol Manrubia, porque con su velocidad era un incordio. Con el color verdiblanco tomando poco a poco el encuentro, llegó una jugada clave. Era el minuto 12. Aleix Molas golpeó con el stick en la espalda de César Carballeira. No fue fuerte. El coruñés también es de hierro porque ni se inmutó. Los árbitros lo tuvieron muy claro. Era una agresión. Y eso conlleva una roja. Álex Rodríguez falló la directa. Pero el Liceo afrontaba cuatro minutos en superioridad. En el primero ya lo aprovechó para el gol cuando David Torres remató en el segundo palo un remate de Rodríguez. Una jugada clásica que entró con ayuda de Jordi Burgaya. Liceo - Voltrega, semifinal con morbo y deudas La expulsión tuvo el efecto contrario al esperado. En vez de hundir al Voltregá, que ya tenía una rotación corta y se quedó con solo un cambio, le espoleó, le hizo sacar carácter. Los de Sant Hipòlit, con numerosa y ruidosa afición a su favor, se soltaron todas las ataduras. El Liceo mucho más. A Martí Serra se le acumuló el trabajo. Respondía a la altura de sus dos últimos partidos en el Joan Ortoll, su antigua casa: el de Champions de hace una semana contra el Calafell y el del jueves de cuartos ante el Caldes. Decisivo. Sin embargo, no pudo hacer nada con un penalti de Gerard Teixidó que puso el 1-1 antes de un descanso al que Juan Copa llegó con un evidente enfado. Creía el técnico que el Liceo se había salido del plan. Que estaba cayendo en la trampa del Voltregá. Así que reordenó las ideas en el vestuario y el Liceo volvió a salir mejor. Dispuso de un penalti. César Carballeira tiró al palo. Había que seguir trabajando y el gol que necesitaban los verdiblancos llegó con un tiro de media distancia de Álex Rodríguez. Raso. Directo a la red. Y aun así no tenía ni un minuto de tranquilidad el conjunto coruñés. Bruno di Benedetto cayó en el área y derribó a un rival. Penalti. Serra paró esta vez el disparo de Teixidó. Una vez más, con la ventaja en el marcador, el Liceo dio un paso atrás para defender. Humbert Serra, con su velocidad, le estaba haciendo mucho daño, intentando la diagonal, una y otra vez. Entre Martí Serra, que lo paró todo, y la defensa liceísta, evitaron el tanto de la igualada catalán. Sufriendo. Incluso con el Voltregá con juego de cinco en el último minuto. Resistió con todo porque el premio era supremo. Estar donde quería. En la final. VOLTREGÁ 1- LICEO 2 Voltregá Stern Motor: Miquel Estrada, Eric Vargas, Gerard Teixidó, Jordi Burgaya y Aleix Molas —cinco inicial—. Humbert Serra y Roc Sitjá. Deportivo Liceo: Martí Serra, César Carballeira, Bruno di Benedetto, Álex Rodríguez y David Torres —cinco inicial—. Pol_Manrubia, Arnau Canal y Fabrizio Ciocale. Goles: 0-1, m.13: David Torres. 1-1, m.20: Gerard Teixidó, de penalti. 1-2, m.31: Álex Rodríguez. Árbitros: Mayor y Barba. Mostraron cartulina roja a Aleix Molas. Cancha: Joan Ortoll.