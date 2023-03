Tras un mes de arrancar y parar, arrancar y parar, el Leyma inicia en Melilla (12.00 horas) el tramo final de la temporada, trece jornadas en las que intentará primero certificar su clasificación para el play off de ascenso a la ACB y después, hacerlo como cabeza de serie para tener el factor cancha a favor. La racha de los coruñeses es espectacular con diez victorias en sus once últimos partidos, con la única victoria en la cancha del líder. Hoy el rival será el colista, pero Diego Epifanio advierte de que sus números no son de último clasificado. Eso unido al hecho de que el partido llega tras el parón por las ventanas FIBA, enciende las alarmas en la casa naranja. “Creo que la gente está con muchas ganas de volver a competir, sobre todo los jugadores que no han tenido la opción de ir con su selección”, explica, “y los tres que hemos tenido fuera —Javi Vega (España de 3x3), Olle Lundqvist (Suecia) y Goran Filipovic (Croacia)— están preparados”.

El técnico naranja incide en el hecho de lo complicado que es volver a competir como equipo después del parón. Y lo dificulta el hecho de enfrentarse a un equipo como el Melilla. “Quitando el aspecto, que sí es verdad que es el equipo que más puntos encaja, estadísticamente está en muchos rankings entre el 6 y el 9. Eso marca que es un equipo que tiene capacidad de hacer muchas cosas bien, sobre todo en ataque”, analiza y aclara que se encontrarán una plantilla que poco tendrá que ver con la de la primera vuelta, cuando el Leyma ganó por 92-80 en el Palacio: “Ha incorporado cinco jugadores, nuevo entrenador... seguramente tengan preparadas cosas nuevas”. Son muchos los factores que hacen que Epi no se fíe de las ocho derrotas seguidas que lleva el rival porque estima que va a más. “Gonzalo García de Vitoria es uno de los mejores entrenadores de la competición. La incorporación de Davis les ha dado un jugador referente en anotación en el perímetro y luego su juego interior está siendo más constante en la producción. Aparte han incorporado a Jarumbauskas en el perímetro, que es un jugador grande”, valora sobre los cambios. Con esto, prevé que va a ser un partido muy exigente y que tendrán que estar muy atentos a hacer una buena lectura de lo que necesitan tanto en ataque como en defensa en cada momento. “Tenemos que intentar limitar nuestros errores y competir cada balón. Creo que será muy importante que jugadores con puntos, que tienen muchos, no estén cómodos a la hora de poder anotar”, concluye Epi, que no quiere que se repita lo de Oviedo, colista cuando el Leyma le fue a visitar.