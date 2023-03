Esta crónica ya estaba escrita. La de veces que el Liceo se ha estrellado contra Sergi Fernández en una final contra el Barcelona. Los verdiblancos habían conseguido cambiar la historia en los últimos tiempos. Ayer, en la de la Copa del Rey en Calafell, regresó el dejavu. Llegar, tirar y que un muñeco de naranja utilizara todas las extremidades de su enorme cuerpo para impedir una y otra vez que la bola entrara en la portería. “Estamos bien, si vamos a cero es porque lo está parando todo”, decía en uno de los tiempos muertos Juan Copa a sus jugadores, que fueron siempre por detrás en el marcador (0-2 al descanso, 0-4 en el minuto 40) pero que en la recta final, con un golpe de orgullo verdiblanco, ese espíritu guerrero que obliga a nunca bajar los brazos, apretaron el marcador con dos goles de Álex Rodríguez y lucharon hasta el último suspiro por seguir estrechándolo. Como lo hacen para reducir la distancia que sobre el papel hay entre ambos por presupuesto y plantilla, más este año, con siete cambios con respecto al curso pasado y ocho caras nuevas. Y como ya se acercaron desde el 6-1 de hace siete días al 2-4 de ayer. Y como seguirán haciendo de cara al futuro. Aún queda mucho. Empezando por este mismo jueves con la visita a Riazor del Calafell en la Champions.

El Liceo presentó su diez de honor, el más habitual a lo largo de la temporada y que no se había visto en toda la Copa, intentando que el hecho de tener un jugador extra supusiera un beneficio, dar más rotación a la plantilla. En cuartos entró Fran Torres en detrimento de Fabrizio Ciocale. En semifinales, se quedó en la grada Sito Ricart. Ayer fue el canterano argentino, el benjamín de la plantilla, al que le tocó descansar. Era día grande y todas las fuerzas iban a ser necesarias. Y más cuando nada más empezar el conjunto coruñés ya se encontró por debajo en el marcador. Ignacio Alabart. en un estado de forma excepcional, vio la incorporación desde atrás de João Rodrigues y el portugués remató desde larga distancia. La bola entró entre las piernas de Martí Serra, que saltó para intentar evitar el gol (0-1).

El golpe fue tempranero pero el Liceo sabía que aún tenía muchos minutos por delante para desarrollar su plan y eso es lo que intentó. Pero si el conjunto azulgrana ya defiende a la perfección y tiene un muro llamado Sergio Fernández, por delante en el marcador es todavía más complicado sorprenderle, porque solo tiene que ceder la batuta y esperar pacientemente a sus oportunidades a la contra. Porque con el conjunto coruñés obligado a buscar el gol y a atacar, las iba a tener. Para ganarle al Barça siempre se dice que hay que hacer todo bien, que él no tenga su mejor día y además tener un poco de suerte. Y en ese axioma también se incluye la bola parada. En el minuto ocho los árbitros señalaron penalti. César Carballeira fue al punto donde no suele fallar. El portero culé tenía bien estudiado el tiro del coruñés, raso y a una esquina, y le adivinó las intenciones. Hasta ese momento el Liceo no había aprovechado ni una sola de sus ocasiones a bola parada en toda la Copa —dos penaltis, dos directas—.

Sergi Fernández estaba en modo paralotodo. Con las manos, con las piernas. Con el casco. Hasta con el cuello. Y tampoco le acompañaba al Liceo esa pizca de suerte que siempre se necesita. El ejemplo fue el segundo gol barcelonista. Sergi Panadero, en el segundo palo, la picó, Martí Serra la paró pero la bola siguió su camino hacia la portería. El portero volvió a darle, pero ya estaba dentro. A ese golpe le siguió el de las faltas, que iban subiendo continuamente al marcador liceísta. Llegando al final del primero tiempo llevaba nueve por las dos de su rival. Pero aún acabó el conjunto de Juan Copa asediando la portería azulgrana, incluso con una bola al palo de Álex Rodríguez. Al descanso, dos goles en contra pero partido muy abierto.

El guión se mantuvo inalterable. Con la misma efectividad de Sergi Fernández, MVP del torneo, y de sus compañeros en ataque, muy cómodos a la contra, la forma en la que llegaría el tercero, de Pau Bargalló. Se libró del cuarto el Liceo porque Serra detuvo la directa a Rodrigues por la décima falta coruñesa, pero el portugués no falló a continuación en otra jugada de tres pases. Con todo en contra, el Liceo echó el resto. No se iba a quedar sin marcar en la final. Álex Rodríguez acabó con el hechizo del portero azulgrana. Y volvió a hacerlo con una directa. Pero ya solo quedaban tres minutos. Los verdiblancos encerraron al Barça en su área. Pero no era el día. La bola no entraba. Y aún tuvieron la última los catalanes con una directa que falló Alabart.

