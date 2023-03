El Leyma no juega en el Palacio de los Deportes de Riazor desde el pasado 5 de febrero. Se acabó la espera para la afición naranja, que además tendrá un bocado de lujo para paliar el hambre provocada por la espera. El conjunto coruñés, en su mejor momento y en una racha de once victorias en sus últimos doce partidos (seis de ellas de forma consecutiva) recibe al Valladolid (20.30 horas). Dos equipos empatados a casi todo —quince triunfos, siete derrotas— y que luchan no solo por el play off de ascenso a la ACB, sino por llegar a él en la mejor posición posible y con el factor cancha a favor. Así que no solo estará en juego la victoria. También intentar recuperar el basquetaveraje, ya que el Leyma cayó en Pucela por 73-64. Una misión complicada para la que el equipo dirigido por Diego Epifanio, que cuenta con todos sus efectivos, necesitará la ayuda de su sexto jugador desde la grada. “El equipo se siente muy cómodo jugando en casa. En los momentos complicados de los partidos, que siempre hay, nos ayuda mucho. Es un día muy especial en el club —se hace el retrato de familia— y esperemos que acabe con un buen resultado”, señala en la previa.

