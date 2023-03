Álex Galán: “No tenemos miedo a la derrota, miramos siempre al siguiente partido”

Alejandro Galán (Calamonte, 1999) es uno de los jugadores que más ha progresado en el Leyma desde el inicio de la temporada. Venía de jugar pocos minutos el año pasado en el Bilbao Basket de ACB, previo paso por el Alicante, y se decidió por cambiar de aires y llegar a A Coruña porque le seducía la idea de ponerse a las órdenes de Epi. “Y no me he equivocado, de momento, ni una sola pega”, dice.

Lo primero. ¿La canasta (rota durante el partido contra el Valladolid) está bien, ya se cuelgan de ella en los entrenamientos? (se ríe) Fue una situación que yo no había vivido nunca, nos quedamos todos alucinados. Pero más por el hecho de que estábamos en una buena racha y teníamos que parar y a ver cómo nos sentaba. Al final quedó en algo gracioso para todos y pudimos saldar bien el partido. ¿Han bromeado mucho con ello? Claro, a Lotanna Nwogbo algunos vaciles le han caído, por supuesto. Interrumpido el partido del Leyma contra el Valladolid por la rotura de una canasta ¿Hicieron lo más difícil, que era ir ganando de veinte, no desconcentrarse por el imprevisto y regresar con un 11-0 de salida? Si había alguien a quien le perjudicaba el parar era a nosotros y lo salvamos bien. A Epi le costó un par de disgustos pensando a ver qué iba a pasar, pero mentalmente estábamos listos y creo que lo demostramos. Volvimos bien después del descanso y volvimos bien después del parón por la canasta. ¿Es síntoma del buen momento que atraviesa el equipo? Sí. Pero también es cierto que ni antes cuando perdíamos éramos tan malos ni ahora por haber ganado siete partidos seguidos somos tan buenos. Sí que estamos en buen momento, es cierto porque de lo contrario sería imposible haber ganado lo que ganamos. Pero tampoco nos lo podemos creer tanto. Malos no, irregulares sí. Éramos casi todos los jugadores nuevos, el entrenador nuevo... y es complicado que cada uno vaya encontrando su rol. No es tan fácil y a veces no resulta tan sencillo desde el principio. De ahí la irregularidad. Después de siete victorias seguidas todo se ve bonito. ¿Tienen miedo al momento de volver a perder? Temor ninguno. Estamos preparados para cuando llegue el siguiente partido y seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora. Hace tres meses estábamos perdiendo bastante a menudo y no ha cambiado nuestra manera de pensar. Siempre ha sido lo mismo, mirar hacia el siguiente partido. Lo hacemos tanto cuando perdemos, para resarcirnos, como cuando ganamos porque queremos más. Nuestra vista está siempre puesta en el siguiente encuentro porque al igual que hemos demostrado que le podemos ganar casi a cualquiera, también que podemos perder contra cualquiera. El espectáculo lo pone el Leyma en esta LEB Oro ¿La liga está fracturada ya? Cuando empezó la liga era todo como muy loco, después hubo unas cuantas jornadas que ganaban los que estaban arriba y perdían los que estaban abajo. Y ahora otra vez parece que está todo un poco más loco. Los de arriba fallan poco. ¿Eso incrementa la presión? Hubo momentos que era sumar y los demás sumaban. No era que no sirviera para nada obtener buenos resultados, pero ganabas, ganabas, ganabas y no te movías en la clasificación. Pero al final tenemos que estar pendientes de lo que hacemos nosotros mismos, de seguir mejorando para llegar al final de la temporada lo mejor posible y no pendiente de lo que hagan los demás. Justo la semana pasada el Estudiantes se vio sorprendido por el Almansa, vuestro próximo rival. Almansa ganó a Estudiantes en su campo y viene de competir muchísimo contra el Lleida. Vamos a ver. Jugar allí es complicado porque es una cancha pequeña que hace mucho ruido y con un viaje largo. No podemos ir tranquilos para nada. ¿El play off está asegurado? Muy mal se nos tendría que dar para quedarnos fuera del play off. ¿Ahora el objetivo es conseguir el factor cancha? No, es intentar ganar cada partido que nos venga por delante y a ver a dónde nos lleva eso, nada más. Carrera deja Lleida por el Gran Canaria de ACB La noticia de la semana es la marcha de Carrera del Lleida, uno de sus rivales directos. ¿Qué le parece? La decisión la toma el jugador. Es un paso que todo el mundo está deseando dar, todos quieren ir a ACB. Yo creo que no lo haría, me tendría que ver en la situación. Pero también creo que muchas veces los clubes miran solo por sus intereses y los jugadores deben hacer lo mismo. Hay quien opina que tendría que haber una norma para impedirlo. No veo por qué. Al final tú tienes tu contrato, tu cláusula... y si viene un equipo y la paga, creo que todos salen beneficiados. Dice que los clubes miran por sus intereses... ¿el jugador se llega a sentir como una mercancía? Muy a mi pesar... esto es un negocio. En la NBA los jugadores son literalmente una mercancía. Aquí no tanto. No sé, igual si fuera yo el empresario también miraría solo por los beneficios para mi empresa, aunque quiero creer que miraría también por el de mis empleados. Pero también lo digo desde mi punto de vista de empleado. Si fuera el jefe... igual cambiaba de opinión.