¿Santa Cristina o California?

Este fin de semana la playa de Santa Cristina acoge el Campeonato de España de frisbee. “Cuando le digo a la gente que practico este deporte siempre lo tengo que explicar porque se imaginan los típicos pases en la playa de uno a otro”, aclara Adolfo Aranda, presidente del Polbo Ultimate, el club coruñés, único no solo en la ciudad sino en toda Galicia, en el que se practica esta modalidad y que ya ha sido campeón de España en dos ocasiones con su equipo femenino, el Parrochas. Pero es mucho más que ese estereotipo playero. Nacido en los arenales de Estados Unidos a finales de los años 60, se trata de un deporte muy exigente físicamente y vistoso para el espectador en el que hay un campo de juego con dos líneas que marcan la línea de gol y en el que el objetivo es recibir el disco detrás de esa línea para marcar un tanto. Y sobre todo, que es diferente al resto: “Es mixto, autoarbitrado y la capacidad de comunicación de cada jugador es clave, por lo que trasciende del mero tema deportivo”.

Visibilidad

Este fin de semana es una buena oportunidad para tener una primera aproximación. El sábado, de 09.00 a 18.45 horas y el domingo de 09.00 a 15.00 se citarán 32 equipos de toda España que lucharán por el ascenso a Primera División. El local Polbo jugará la competición con sus dos equipos B, el Meigas (femenino) y el Cachelos (masculino). La cita de los A (Parrochas y Polbos), que ya están en la máxima categoría, será la próxima semana. Pero el objetivo en esta cita, más allá de lo resultados, es darle visibilidad a esta modalidad en auge para que siga creciendo. “Queremos que sea un punto de inflexión. Nosotros somos unos 35 en el club, casi al 50% entre hombres y mujeres. Pero no hay ningún otro club ni en A Coruña ni en Galicia así que si queremos competir tenemos que salir fuera. Es importante para nosotros fomentar que haya más clubes. Al final solo necesitas el disco y un espacio donde practicarlo”, señala Aranda, que apunta que ya están llevando a cabo campañas en más de veinte colegios e institutos A Coruña y Galicia con mucha aceptación.

Tradición norteamericana

Siguen el modelo de Estados Unidos, donde se practica sobre todo en los institutos y en las universidades. “Está muy metido en los programas educativos precisamente por ese carácter extra a lo deportivo que tiene”, explica el presidente del club coruñés. Desde allí se ha extendido a países de Latinoamérica como Colombia; a Asia, con Japón y Filipinas como dos súper potencias y China con una práctica al alza; a Australia y a Europa, donde está implantado sobre todo en Alemania, Francia e Italia y otro lugares de Centroeuropa que a falta de playa lo practican sobre hierba. También es una de las alternativas en A Coruña. “Cuando podemos vamos a los campos de A Torre, pero normalmente entrenamos en la playa de Oza y los fines de semana en la de Santa Cristina”. Incluso en verano. “Siempre encontramos un hueco aunque a veces tenemos que pedirle a la gente que nos devuelva el disco”, bromea.

Beneficios

En verano se sigue practicando, pero la temporada fuerte es ahora en primavera y siempre aceptan a cualquiera que quiera ir a probar. “Yo empecé muy tarde, porque ya tengo 52 años. Venía de jugar a otros deportes, principalmente baloncesto, pero también corría y hacía natación. Otra persona me habló del frisbee y me introdujo. Fui a los entrenamientos, me di cuenta de que era un deporte muy exigente, porque estás corriendo en la playa, y me gustó mucho”, comenta Aranda. “A mí me ha aportado mucho a nivel personal porque te da equilibro, haces mucha actividad física y conoces a un grupo de personas con una mentalidad muy abierta y con unos valores como el respeto al contrario y a los compañeros, trabajo en equipo, disciplina, cultura del esfuerzo...”, añade y sigue vendiendo su deporte: “Requiere mucho esfuerzo físico porque tienes que ser capaz de escaparte de tu defensor, coger el disco y pasárselo a alguien que esté mejor posicionado. Es muy dinámico, vistoso, una pasada”. Este fin de semana se podrá comprobar en Santa Cristina.