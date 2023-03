El Maristas perdió la primera de las dos finales que afronta este fin de semana en su cancha. Las coruñesas no pudieron superar al segundo clasificado, el Hierros Díaz Miralvalle (61-71). A pesar de haber dominado el marcador hasta el descanso (26-29), un tercer cuarto con un parcial de 8-23 fue una losa demasiado pesada para las locales. No obstante, estas no bajaron los brazos y lo intentaron de todas las maneras en los últimos diez minutos, espoleadas por un público que acudió a su llamada y que llenó las gradas del pabellón colegial. Con una intensidad muy alta en defensa y con mucha velocidad en ataque se lanzaron a por la remontada. Pero cada vez que se acercaban las visitantes, guiadas por Ana Moyano y Alicia Morales, volvían a tener un par de aciertos que mantenían la distancia a raya. Al Maristas le queda otra prueba mañana (17.00 horas) frente al Almería, tercero, que estará avisado de las guerreras que tendrá enfrente.

MARISTAS 61 - MIRALVALLE 71 Maristas (16+13+8+24): Lucía Galán (12), Eugenia Filgueira (9), Aleksandra Stojanovska (10), Andrea Pérez (16) y Julia Razo (3) -cinco incial-. Marina Feijoo (2), Andrea Peregrina, Paloma Dorda (2), Gara Jorge (7) y Ester Sintes. Miralvalle (17+9+23+22): Ana Moyano (16), Alicia Morales (16), Irene Viruel (15), María García (8) y Ruth Adams (9) -cinco inicial-. Carla Ollero, María Romero (7), M. García y Eva de Meyer. Árbitros: Pérez y Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales a Eugenia Filgueira y Andrea Pérez. Cancha: Maristas.