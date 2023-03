El Liceo recuperó la segunda posición en la OK Liga con una victoria sobre el Calafell por 0-3, la segunda vez de la temporada que asaltó el Joan Ortoll, la anterior había sido en la Liga Europea. Los verdiblancos pusieron un candado a su portería y prácticamente no concedieron ocasiones, mientras que aprovecharon las suyas en la meta contraria tirando del esfuerzo colectivo rematado por Álex Rodríguez (2) y Bruno di Benedetto. Quedan cuatro jornadas por delante para que el conjunto dirigido por Juan Copa aguante ese subcampeonato que le daría el factor cancha a favor en el play off por el título hasta la final. Después de una semana relativamente tranquila —venía de jugar cinco partidos en diez días—, los coruñeses vuelven a doblar la próxima con la visita al Benfica en la Champions y el partido contra el Igualada en el Palacio de los Deportes de Riazor.

