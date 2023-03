Irene Lata se colgó la medalla de oro en la categoría sub 23 del Campeonato de España de invierno de piragüismo disputado durante el pasado fin de semana en Sevilla. La deportista del Ría de Betanzos tuvo un intenso mano a mano con la también gallega Lara Feijoo durante los 5.000 metros de la prueba que se decidió en los metros finales en beneficio de la coruñesa por solo 65 milésimas. La balear Carla Vey completó el podio, pero ya a 28 segundos de las dos primeras. Lata inicia con buen pie la temporada que tendrá en un mes uno de sus puntos álgidos con el selectivo nacional que dará acceso a las principales competiciones internacionales del año.

Lata no fue la única representante coruñesa en Sevilla. Por el Ría de Betanzos también compitieron Carmen Rivas, Aroa Romay, Marcos de Diego y Miguel da Silva (júnior); Pablo Vázquez, Diego Fernández, Pablo Fraga, Carla Fernández y Sandra Leira (sub 23); y Xoel Docal (sénior), Adolfo Monteagudo, Albert Liberal, Marcos Cascallar, Laura Pérez y Emma Vía (sénior); además de Alejandro Pedreira (sénior); Helena Torreiro (sub 23) del As Xubias.

Olivia Oliveira, María Corbera, Ana Cantero, Pedro Torrado, Jaime Duro, Noel Domínguez, Daniela García, Martín López, Estefanía Fernández, Miguel Serrano, Francisco Cubelos, Higinio Rivero, Inés Felipe, Adrián Mosquera, Araceli Menduiña y Antonio José Gómez completaron el cuadro de honor.