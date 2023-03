Lucía Gómez: “Son tres y ojalá que aún me queden muchos más”

Lucía Gómez (A Coruña, 1992), o Luci como es su nombre de guerra como jugadora de fútbol sala, es feliz por partida triple. Porque son las veces que se ha proclamado campeona de Europa con la selección española. Y espera que sean muchas más. Ya está asentada en el grupo del conjunto nacional, con peso tanto dentro de la pista, en la que ha marcado en las tres semifinales del torneo continental, como fuera de ella. Ahora le esperan retos con su equipo, el Poio Pescamar, y a largo plazo, intentar clasificar a España para el primer Mundial, anunciado para 2024 aunque sin fecha definitiva

¿Tricontenta?

Muy, muy contenta. También cansada que salimos a las ocho de la mañana del hotel de Hungría y no llegamos al de Madrid hasta las seis de la tarde. Pero sí, tricontenta. es increíble haber vivido algo así. Da igual que ya fuera el tercero. Para mí es igual de espectacular y cada uno tiene sus recuerdos. Y ojalá que pueda seguir ganando muchos más.

¿Qué destacaría de cada uno de los tres títulos?

El primero era hacer historia, porque era también la primera Eurocopa que se hacía. En el segundo había que darle continuidad y volver a ganarle a Portugal, que si ya era difícil una vez, teníamos que hacerlo dos. Y ya el tercero... teníamos la dificultad añadida de volver a hacer. Porque además el hambre de las demás selecciones también es cada vez más grande. Y eso demuestra el gran trabajo que estamos haciendo.

Esta vez se encontraron a Portugal en semifinales. ¿Eso les metía más presión, porque si perdían dirían adiós antes de tiempo?

Las semifinales al ser contra Portugal eran como una final y había que darlo todo. Al final ellas van a acabar teniendo pesadillas con nosotras. Pero siempre nos plantean partidos muy complicados.

Usted tiene que ser una fija, que siempre marca en las semifinales.

Marqué en las tres semifinales, me lo tuvieron que decir que yo no me daba ni cuenta. Al final da igual quién marque. Para mí aportar algo al equipo ya es bueno, aunque mejor si pueden ser goles.

¿Aporta tanto en la pista como fuera de ella, como se le vio en un vídeo subido por la Federación?

Es un vídeo muy simpático, sí. La verdad es que yo soy bastante así. Me gusta ayudar al equipo con mi alegría para quitar la tensión del momento. Creo que cuando hay tanta presión, es necesario también tomárselo así, con cosas divertidas, para liberar un poco las tensiones.

¿Tuvieron algunas dudas por las derrotas en la preparación la semana previa contra Brasil?

No contaron solo los resultados. El primer partido sí que fue abultado, pero el segundo las sensaciones fueron buenas porque jugamos un partido muy completo y al final Brasil es una súper potencia mundial. Y nos sirvió muchísimo.

¿Y por las lesiones?

Tu vimos una mala racha. Ana Luján estuvo allí, ayudando en lo que podía, y la sentimos más cerca. Vane Sotelo se lesionó en la rodilla el día antes. Por eso me puse su camiseta. Entiendo que tiene que estar pasando un mal momento.

Sin ella, en la selección había cuatro gallegas y otras tres que juegan en equipos gallegos.

Ya se sabe, Galicia Calidade. Aquí ha habido muchos ayudas y eso ha hecho que el nivel crezca.