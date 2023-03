2-2 | El Liceo se jugará el pase a la final a ocho en el Palacio de los Deportes de Riazor

El Liceo está obligado a ganar al Oliveirense en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europea el próximo 13 de abril para pasar a la final a ocho que se disputará en Viana do Castelo. El conjunto verdiblanco empató ayer a dos goles en su visita al Benfica, un resultado que más allá de volver a confirmar su competitividad contra los equipos top —y sin Pol Manrubia—, fue insuficiente para retener la segunda posición, que pasa a manos del Oliveirense, que venció por 4-0 al Calafell. Se la jugarán a cara o cruz los coruñeses, con la buena noticia de que será con el Palacio de los Deportes de Riazor a su favor.

Los de Juan Copa tenían muy claro el objetivo, que era mantener su portería a cero todo el tiempo posible. Cuanto más aguantaran, más opciones tenían de llegar al final con posibilidades de sorprender. Así que de salida no era momento de tomar ningún tipo de riesgos. Defensa ordenada y ayudas, esfuerzo colectivo para impedir que el arsenal del águila encontrara huecos por los que colarse. Pero sin renunciar a salir a la contra, eso sí, cuando lo vieran muy claro. Como cuando un robo dejó solo a David Torres frente al portero local, sin poder abrir el marcador.

FINAL en Lisboa cunha nova mostra de #ADNLiceo.



Igualamos o 2-0 do descanso para sumar na nosa visita a terras portuguesas.



A última xornada de Riazor será DECISIVA para a clasificación. Non fagades plans para o 13 de abril, #Liceístas.#BenficaLiceo #WSEChampionsLeague pic.twitter.com/LBz6vZvrM5 — Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) 23 de marzo de 2023

El Benfica dominaba el juego, pero las ocasiones más claras las tenían los coruñeses, que seguían sorprendiendo a la contra y tuvo una nueva ocasión Álex Rodríguez. Las fuerzas se fueron igualando. Los dos equipos daban golpes. El juego era de tú a tú. Pero la calidad de la delantera benfiquista hacía trabajar más a Martí Serra. El portero vivió lo mejor y lo peor en unos pocos segundos. Primero fue el héroe con un paradón a Lucas Ordóñez. Después el villano al derribar con su stick al argentino y ver la azul. Entró Mati Bridge, que no pudo hacer nada ante un especialista a bola parada como Pablo Álvarez. Pero el meta suplente se defendió bien durante los más de dos minutos que el titular tardó en regresar a pista. Cuando ya parecía que se llegaría al descanso con el solitario tanto, Carlos Nicolía se sacó de la chistera un disparo para el 2-0.

Fran Torres, el benjamín, salió con la varita y marcó dos goles en las dos primeras bolas que prácticamente tocó

El marcador cambió las tornas en el segundo tiempo. Era el Liceo el que tenía que llevar la iniciativa y el Benfica el que esperaba tranquilo para salir a la contra. Pero se encontró con un Serra dispuesto a enmendar su error de la primera parte con paradas espectaculares a Pinto y Ordóñez. Incluso a una directa del argentino, después de una azul a Juan Copa por sus continuas protestas. Los verdiblancos aguantaron en inferioridad y entonces el técnico decidió arriesgar y meter a Fran Torres, el benjamín, campeón del mundo sub 19 con Argentina, todavía en formación. El de San Juan salió con la varita mágica y prácticamente marcó las dos primeras bolas que tocó. Una con la ayuda de Arnau Canal, porque rozó en su cuerpo y entró en la portería. Otra con un pase medido al segundo palo del mismo protagonista. El empate, no obstante, no cambiaba mucho su escenario. Si ganaba, le valía con un punto en la última jornada para pasar. Si empataba o perdía, solo la victoria. Así que en los dos minutos finales sacó al portero para buscar el tercero, pero el Benfica defendió bien el punto que le aseguró la primera posición del grupo.