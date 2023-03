El Polideportivo de Os Rosales acoge mañana la primera edición del Torneo Internacional Cidade da Coruña de esgrima en la modalidad de espada y que se disputará para las categorías sub 17 y absoluta. Por la mañana, a partir de las 09.30 horas, será el turno de los mayores tanto en masculino como en femenino mientras que por la tarde, de las 14.30 en adelante, se disputará la de menores. A partir de las 18.00 horas está prevista la entrega de trofeos, en la que se sorteará entre todos los participantes una espada FIE. Será un intenso fin de semana de esgrima porque el domingo, en el mismo escenario, tendrá lugar la Liga Gallega de miniesgrima en la modalidad de florete y para las categorías sub 11 y sub 13.