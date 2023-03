Se levantaron a las cinco de la madrugada para iniciar el viaje de más de ocho horas hasta Fraga, en Huesca. En la expedición faltaba su entrenador, Stanis García, que ha sido padre esta misma semana y fue sustituido por Carlos Alonso —como la semana pasada—. También eran baja dos jugadoras, la máxima goleadora Alba Garrote (por sanción, pero viajó igual) y la capitana Lucía Paz. Pero el Liceo puede con todo. Incluso con un equipo como el Esneca Fraga que no había perdido ningún partido esta temporada en su cancha del Sotet. Las verdiblancas se apoyaron en el gran rendimiento en la portería de Viky Caretta, en un planteamiento defensivo que rozó la perfección, con numerosas ayudas y mucha generosidad entre compañeras. Y aprovechó sus opciones en ataque. Primero Cris Diz. Después María Sanjurjo. Dos goles en los primeros ocho minutos y ya no se movió el marcador ni a bola parada, con una directa para cada bando, además de un penalti para las locales —con polémica porque el árbitro señaló la pena máxima después del gol y después el penalti no entró—. A falta de que mañana el Manlleu visite al colista Alpicat, el conjunto coruñés, que se mantiene sexto, se sitúa a siete puntos de la cuarta posición que da acceso al play off por el título y se acerca a cinco del propio Fraga, quinto. Y entra ahora en una semana histórica porque disputará los cuartos de final de la Liga Europea. El duelo de ida será el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Palau, vigente campeón.

FRAGA 0 - LICEO 2 Esneca Fraga: Anna Ferrer, Bea Varzeas, Aina Arxé, Adriana Gutiérrez y Joana Xicota —cinco inicial—. Teresa Payá, Jimena Ortiz y Vinyet Flix. Deportivo Liceo: Viky Caretta, Bea Gaete, Marlena Rubio, Cris Diz y María Sanjurjo —cinco inicial—. Lara Yáñez y Alejandra Martín. Goles: 0-1, m.4: Cris Diaz. 0-2, m.8:_María Sanjurjo. Árbitro: Oriol Pérez. Mostró cartulina azul a María Sanjurjo y Joana Xicota. Cancha: Sotet.