Sigue Fran Torres en su momento más dulce desde que dio el salto al primer equipo del Deportivo Liceo. El jueves anotó los tantos coruñeses en el empate en competición europea en la pista del Benfica (2-2) y esta tarde abrió la lata ante el Igualada inaugurando el marcador en el Palacio de Riazor, donde el conjunto de Juan Copa logró una abultada victoria (5-1) que le afianza en el segundo puesto de la OK Liga.

Todo quedó resuelto en la primera parte, ya que tras el 1-0 de Fran Torres, en el minuto 13, sus compañeros Álex Rodríguez y Pol Manrubia firmaron sendos tantos muy seguidos (m.24 y m.25) que dejaron el encuentro sentenciado antes de que se llegara al intermedio.

Con todo decidido, la segunda parte prácticamente sobró, en especial el último minuto, ya que a falta de 50 segundos para la conclusión hubo un amago de tangana entre ambos banquillos que no pasó a mayores. Antes, Bruno di Benedetto anotó el cuarto para los locales y Nil Cervera firmó el del honor para los catalanes. Pol Manrubia, tras ese conato de trifulca, redondeó la manita de falta directa con el 5-1 definitivo.

Derrota de Dominicos en la cancha del Barça B (2-0)

El Dominicos cayó en su visita de la OK Plata Norte a la cancha del Barça B, que despachó a los coruñeses anotando un gol en cada parte (2-0). Gaby Cairo firmó el primero para los catalanes muy pronto, a los seis minutos de juego, pero el segundo no llegó hasta el inicio de la segunda parte, obra de Pablo Rodríguez. Pudo meterse en el partido el Dominicos de falta directa, a seis minutos del final, pero Javier Añón no acertó y el 2-0 se convirtió en el resultado definitivo. Tras este marcador el conjunto coruñés es octavo con 23 puntos.