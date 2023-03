La última vez que el Leyma había perdido, A Coruña aún estaba de resaca de Reyes. Han pasado dos meses y medio y el equipo naranja hinca la rodilla a la décima y cede su condición de equipo más en forma de la categoría justo el día que estrenaba ese honor. El grupo de Diego Epifanio, irreconocible en las pérdidas de balón, el control del partido y desde el perímetro, invitó a Alicante a que le ganase. El equipo mediterráneo acabó masacrándolo a triples en el último cuarto hasta el 91-76 final.

El técnico naranja se afanó en la previa en remarcar que una de las claves del asalto a Alicante era frenar el ritmo del equipo de Monclova, que no jugasen tan sueltos, alargar posesiones, atascarlos. Todo empezó de maravilla para los intereses coruñeses. Al conjunto naranja se le notaban las nueve victorias en cada movimiento. Regalaba soltura y puntos. Lotanna se había quedado sin el MVP días antes y parecía haber salido decidido a amarrarlo en cuanto pudiese. Hizo los seis primeros puntos, pronto llegó a los ocho. El Leyma se puso 4-12 de arranque. Eso sí, había un mal que se empezaba a enquistar y que anunciaba problemas: no entraba un triple. En el bando contrario sí había muchas manos calientes en la larga distancia, sobre todo, un ex como Matiulionis y sus nueve puntos en el primer cuarto. 19-17 ya en la primera interrupción.

El arranque del segundo no generó de entrada un cambio en el Leyma. Seguía en un agujero negro, a merced de lo que le convenía a su rival. Llegó a estar siete abajo (24-17). Pronto empezó a desaparecer el acierto de Alicante y, poco a poco y sudando, logró ponerse el Básquet Coruña a la par. Al décimo intento logró el primer triple. Necesitó cuarto y medio y tuvo que venir Simeunovic a sumar en la distancia. 27-24. Para entonces el Leyma empezaba a llevar el duelo a donde deseaba, aunque sin excesos. Hacían muchas cosas bien y otras tantas mal los naranjas. Aun así, casi se van por delante al descanso. 33-32. La teoría decía que en cuanto apretasen un poco...

No fue así. Todo lo contrario. La vuelta de vestuarios ya no anunció nada bueno para el Leyma. Alicante salió más enchufado y con acierto. Regresó la diferencia de siete puntos. La fuerza de Lotanna rescató entonces a un Leyma que se pasó todo el partido haciendo la goma. Un triple de Jakovics le acercó a uno y se quedó solo a dos para el último cuarto. 55-53.

Font puso por delante a los naranjas con uno de los pocos triples que entró. 55-56. A partir de ahí, se igualó hasta que apareció la finura en el tiro de un viejo rockero como Rakocevic, que se fue a los 22 puntos. Desde el 69-67 se fue rompiendo desde el perímetro hasta el 76-67 y, posteriormente, el 83-72.

El Leyma lo intentó por dentro y por fuera, a la desesperada, en los últimos compases, pero Alicante seguía castigando inmisericorde hasta el 91-76. 36 puntos en el último cuarto, 14 triples en todo el partido. Al Básquet Coruña le toca convivir con la derrota por primera vez en mucho tiempo. Ya asoma Andorra a la vuelta de la esquina.