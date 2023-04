Doble reto para el Leyma en el Palacio

El Leyma Coruña pone de nuevo el contador a cero tras su derrota de la pasada jornada en Alicante (91-76), con la que finalizó una espectacular racha de nueve victorias consecutivas que han afianzado al equipo naranja en la zona noble de la clasificación de la LEB Oro. El conjunto de Diego Epifanio es tercero con 18 victorias, a cinco del líder, Morabanc Andorra, que mañana (20.30 horas) visita el Palacio de los Deportes de Riazor en una tarde de doble reto. El primero, plantar cara a “la mejor plantilla de la competición, el mejor equipo, como dice la clasificación”, según apunta el entrenador del Leyma, Diego Epifanio. Y el segundo, fomentar los hábitos saludables entre la afición naranja sumándose al inicio de la campaña Tsunami Salud.

El club presentó ayer esta iniciativa en un acto al que asistió el doctor Carlos Lariño, médico del Leyma y del Deportivo, que explicó en qué consiste esta campaña en colaboración con Quirónsalud: “Haremos un pesaje en los días de partido en casa e iremos motivando a la gente en base a hacerlo todos juntos para conseguir perder peso siguiendo una serie de pautas, de dietas y de prescripción de ejercicio. Con la motivación de estar todos juntos lo vamos a intentar conseguir”. Cada participante —en principio orientado a aficionados desde los 16 años— podrá comparar cómo evoluciona su peso a nivel individual y también colectivo, ya que la suma de todos los kilos se comunicará en el Palacio tras cada pesaje para calibrar si se cumple el objetivo de seguir una línea descendente.

Para mañana Diego Epifanio ha tenido algunos problemas durante la semana por el “malestar general” y la “fiebre” de algunos de sus jugadores, pero “no es nada alarmante”, así que en principio cuenta con tener a todos disponibles para recibir al Andorra. “Afrontamos el reto como equipo. Creemos que para el espectador va a ser un gran partido por la entidad del rival”, augura el entrenador del equipo naranja, convencido de poder plantar cara a un conjunto que “por presupuesto, por plantilla y por cómo están jugando son el equipo a batir a día de hoy, y el favorito en todos sus duelos”.

Para aspirar a dar la sorpresa, Diego Epifanio considera clave “intentar igualar su intensidad y que no metan ni una fácil por despistes defensivos”. “La idea es intentar competirles y, sobre todo, tratar de conseguir los objetivos que nos planteamos dentro del partido, intentar que no puedan desarrollar fácil su juego y que no nos ganen en las pequeñas cosas, por ejemplo, que no tengan segundas opciones por errores nuestros”, aconseja el técnico burgalés. Tras recibir a Andorra, el Leyma aún tendrá otros tres partidos en casa de la fase regular, ante TAU, Albacete y Palencia, en los que seguirá activa la campaña Tsunami Salud para perder peso.