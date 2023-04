El Leyma Coruña buscó y rebuscó donde había y donde no había para doblegar al líder de Andorra, pero acabó ahogándose en la orilla peleado con unos colegiados con un dudoso rasero y tras un oscuro partido de sus dos de sus grandes fuentes de anotación, Lotanna Nwogbo y Yunio Barrueta. El 66-70 final esconde un partido de mil caras y alternativas, jugado desde las tripas y que el Palacio de los Deportes de Riazor disfrutó y sufrió a partes iguales. El grupo de Diego Epifanio acumula su segunda derrota consecutiva, pero lleva tiempo demostrando que está para competir con cualquiera. Estudiantes le da caza en la clasificación, pero el play off de ascenso está a la vuelta de la esquina y ahí es donde se jugará todo con el equipo naranja listo para lo que le echen.

El Leyma, entre vuvuzelas, saltó a la pista con el mínimo respeto a Andorra. Llegaba el líder, el todopoderoso, pero el grupo coruñés creía en sí mismo, a pesar del traspié en Alicante. También es más fácil tenerse fe cuando de tu lado está la mano caliente de Filipovic. Suyos fueron los primeros nueve puntos de un equipo local que generaba una profundidad incomodidad en su rival. Solo Maric le sostenía y pronto empezaron a llegar las ventajas: 9-4. Dos Anjos tomó el relevo. Esta vez sí le entraban los triples al Leyma Coruña con el croata, con Javi Veiga. Las manos también se multiplicaban en defensa, cortando líneas de pase, para cortocircuitar el juego de los visitantes.

El duelo seguía en todo lo alto con dominio local, aunque se echaban de menos los puntos de Lotanna y de Yunio Barrueta, que fallaba varias dentro y fuera. El primer cuarto finalizaba con un esperanzador 19-14, aunque con síntomas de que Andorra estaba despertando. Era un león que se desperezaba. Mientras tanto, el Palacio y el Leyma se fajaban y querían divertirse. No era el primer equipo grande que se veía comprometido en la pista coruñesa. La grada olía la sangre.

Lo que era un aviso se convirtió en una realidad. Maric y Dos Anjos ya no estaban solos en Andorra. Dee, Rafa Luz y Andrijc se sumaban a la ofensiva. El Leyma empezó entonces a atascarse. Un parcial de 2-8 le dio la primera ventaja del partido a los visitantes. Ese 21-22 fue el preludio de varias alternancias en el tanteador. Corrió entonces el riesgo el equipo de Epifanio de empezar a diluirse, aunque pronto se rehizo. Álex Hernández daba puntos y temple, y Javi Vega no fallaba desde el perímetro. Andorra, en cambio, sí que erraba desde fuera (1 de 10 en triples) y perdía muchos balones (8). El Palacio jugaba como el que más en cada acción. No le gustaron algunas decisiones de los árbitros y se lo hicieron saber, sobre todo, al cierre de la primera parte cuando se desentendieron en una posible falta a Lundqvist. Se escuchaban las vuvuzelas en A Coruña, se escuchaba de todo. 31-31.

El descanso puso a prueba la supervivencia del Leyma, su capacidad para intentar ganar un partido por otros cauces y a contraconrriente. Sus pívots Lotanna y Diagne estaban desesperados con los colegiados. Ellos se cargaban de faltas y los hombres grandes de los andorranos tenían vía libre para el contacto. Nwogbo hasta mordió una toalla para gritar en silencio en la pista cuando fue sustituido. Tampoco anotaba. Ni él ni Yunio Barrueta, estaban ayer para nada. Crecieron en este contexto adverso puntales como Jakovics, Áleix Font y, sobre todo, Filipovic. 49-45 llegaban al último periodo de juego.

Todo lo que no había metido Andorra desde la distancia pareció habérselo guardado para el arranque del tramo final. Tres triples de salida y una canasta de Rafa Luz supusieron un 0--11 y dejaron al Leyma con un pie en la tumba. Máxima ventaja 49-56. El equipo naranja se agarró al partido como pudo y con quien pudo. Sumaba Aleix Font, Javi Vega no defraudaba, rascaba algún tiro libre casi de la nada. Los últimos minutos descubrieron a un Andorra con más de cuajo y agarrado al brasileño, ex de Obradoiro, para llevarse una victoria de las que dan un ascenso. El Leyma caía con honor, haciendo lo que podía y no podía. Un equipo hasta en la derrota.