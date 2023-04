“Andorra es la mejor plantilla... y actualmente es el mejor equipo. Y eso es muy difícil”, reflexiona Diego Epifanio ante la visita del líder de la LEB Oro al Palacio de los Deportes de Riazor (20.30 horas). Pero el entrenador del Leyma también avisa de que, pese a la derrota de la pasada jornada en Alicante, su equipo se hace grande en casa. “Competimos al máximo nivel contra los equipos de arriba cuando vienen a nuestro pabellón y casi siempre ganamos... pero necesitamos esa química con la grada”, apunta el técnico burgalés. Los naranjas vienen de perder y frenar una increíble racha de nueve triunfos seguidos, pero conservaron la tercera plaza. El podio de la antesala de la ACB en A Coruña por una hegemonía de la LEB Oro de los dos equipos más en forma de la categoría.

“Lo de perder alguna vez tenía que llegar. Nunca gusta y creo que durante todo el partido no estuvimos cómodos y es algo de lo que hemos hablado, que tenemos que superar esos malos momentos, cuando no salen las cosas. No fue una apatía, una falta de competitividad. Nos sentimos incómodos, no encontramos nuestros juego... y ellos fueron los merecedores de la victoria”, analiza Epifanio sobre lo ocurrido en Alicante. “Y lo mejor para los jugadores es tener ahora este partido tan pronto para resetear y mejorar los tres o cuatro detalles que no nos permitieron competir. La actitud es muy buena y el reto es muy grande”, añade.

El entrenador del conjunto coruñés destaca al dificultad del equipo al que se enfrentan, que no solo es líder, con 23 victorias y solo 3 derrotas, sino que tiene una plantilla de doce jugadores sin fisuras. “Es un bloque que va a piñón. Y tiene muy claro a lo que juega. El trabajo táctico es brutal, cada jugador sabe dónde tiene que estar en cada momento, toman muy buenas decisiones y cometen muy pocos errores. A nivel estadístico está de primero en seis apartados, en el top cinco de nueve”, pone entre las virtudes de su rival, que también mete miedo a nivel individual: “De nombres destacaría a Felipe dos Anjos, su progresión ha sido brutal, está a su máximo nivel y es uno de los jugadores más determinantes de la competición. Pero tienen a Dee, Borg, Speight, Luz, Czerapowicz, Maric... cada cromo que ponen es mejor”.

En la primera vuelta, el Leyma vendió cara su derrota a domicilio. Aunque le costó el arranque del partido, fue mejorando paulatinamente según este fue avanzando hasta terminar a solo siete puntos (77-70). “Ellos tuvieron una puesta en escena muy buena y nosotros concedimos muchas canastas fáciles y nuestra salida del descanso fue mejor. Es una línea que tenemos que intentar seguir”, recuerda. “Somos conscientes del potencial de Andorra pero queremos competir ante cualquier rival y ser cada día mejores”, dice. “Lo importante era llegar bien al final de la temporada y estamos en un gran momento”, avisa.