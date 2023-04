No hay competición oficial este fin de semana pero la actividad no para en el hockey sobre patines. Los seleccionadores nacional han aprovechado el parón para llamar a los jugadores que están en su órbita y seguir su evolución de cerca en unas mini concentraciones en el CAR de Sant Cugat. Es el caso de la coruñesa María Sanjurjo —que ya se quedó a las puertas del último Mundial— y de su compañera en el Liceo Alba Garrote, que hacen un pequeño paréntesis con la selección para intentar ganarse un puesto y antes de afrontar la cargada recta final de la competición —OK Liga femenina, vuelta de la Champions y Copa de la Reina— con su equipo.

La femenina no es la única con entrenamientos estos días. Y todas tienen presencia coruñesa. Porque con la sub 19 masculina han sido llamados Bruno Saavedra y Jacobo Copa (Dominicos), dos fijos en sus categorías; y en la femenina, Claudia Sanjurjo, que recientemente ha fichado por el Bembibre, líder de la OK Plata femenina. En la sub 17 masculina, por último, fueron citados los canteranos de CDM Dany Fuentes y Dani Garea. El presente y el futuro del hockey coruñés y nacional.