El Viaxes Amarelle no descansa. La competición en la Primera División femenina no para por Semana Santa y el equipo coruñés afronta el tramo final de la temporada, con el objetivo de la permanencia, para lo que espera puntuar mañana en el exigente partido contra el Roldán (Sagrada Familia, 18.00 horas). Las naranjas vienen después de firmar dos empates en los que tuvieron opciones de victoria hasta el final y quieren resarcirse. De momento, ya tuvieron un premio individual con la convocatoria de su jugadora Cris Lourés con la selección española sub 21, que se concentrará del 16 al 20 de abril en Portugal, donde también jugará dos partidos amistosos.

El rival de las coruñesas ocupa actualmente la octava posición de la clasificación con 35 puntos tras 10 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 23 partidos. Suma 62 goles a favor por 66 en contra. El equipo murciano partía con la intención de meterse en el play off por el título de liga, pero de los últimos 24 puntos en juego solo ha subido cinco a su marcador, lo que ha mermado sus posibilidades. Las herculinas, por su parte, están dos puestos por encima del descenso, pero con solo dos puntos de margen. Con 20 puntos, por los 19 de Zaragoza y Rayo Majadahonda y los 18 del Leganés, ya en zona de peligro de descenso de categoría. Por lo que necesita sumar para seguir ampliando su ventaja y dar tranquilidad para el tramo final de la competición. El entrenador Jorge Basanta convocó para el partido de mañana como locales a las porteras Leti Rojo y Nerea Ramallo, así como a las jugadoras de pista Cris Lourés, Carol Agulla, Clàudia Lobo, Èlia Gullí, María Gómez, Lau Doce, Tety, Carlita, Marta Hermo, Laura Rivas y Estela Cantero.