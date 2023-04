Cuando el talento no llega, cuando el acierto falla, cuando el plan no sale, sea por lo que sea, lo único que queda es tirar de garra, de orgullo, aferrarse a la cancha y luchar en el cuerpo a cuerpo. Fue la única forma que tuvo el Leyma para imponerse por 78-85, una prórroga mediante, al Gipuzkoa liderado por Jaworski (31 puntos) y Oroz (22 de valoración). Olle Lundqvist (19 puntos) y Yunio Barrueta (16 puntos y 11 rebotes) tiraron de un carro al que le falló la dirección (20 balones perdidos) y que no consiguió cerrar el rebote bajo su canasta. Con estos dos agujeros negros la victoria es todavía más importante. Sirve además para frenar una pequeña racha negativa de dos derrotas. Y para recuperar la tercera plaza (Estudiantes perdió en Castellón) y apuntalar sus opciones de clasificarse para el play off con el factor cancha a favor.

66-70 | El Leyma no pudo con todo La puesta en escena no fue la mejor. Faltaba intensidad y el Gipuzkoa jugaba plácidamente. Ni en defensa ni en ataque encontraban su juego los naranjas y Oroz ganó ampliamente el duelo de directores de juego a Filipovic. El 0-2 con la canasta de inicio de Lottana Nwogbo fue una anécdota. Porque el resto de la primera parte fue íntegramente para los locales, con las ideas más claras. El Leyma buscaba a Nwogbo en la pintura pero no le llegaban los balones y el segundo recurso era Barrueta, que arrastró el poco acierto del partido anterior contra el Andorra. Así, el Gipuzkoa metió la directa (12-2). Pero entonces el cubano con pasaporte estadounidense demostró su carácter. Porque no es fácil que no te esté saliendo absolutamente nada y lo siga intentando una y otra vez. Hasta que le salió. Al anotar canasta lo celebró con rabia. Fue un 2+1, con posterior triple, que puso los cimientos de la primera recuperación, que llegó hasta el 12-10. Quedó en espejismo con un parcial de 10-0, dos triples incluidos. Había que volver a empezar y los coruñeses maquillaron al final del cuarto, sobre todo con una canasta de tres sobre la bocina de la posesión de Jakovics (20-17). Gipuzkoa reaccionó en la salida del segundo con otros dos triples que volvieron a ampliar la renta, estirando y encogiendo la goma. La opción del Leyma pasó por las faltas, ya que los vascos se cargaron y llegaron al bonus antes de los tres minutos. Volvieron a acercarse (28-26), pero nunca culminaban la remontada porque cuando siempre aparecía el triple liberador de los de casa. Olle Lundqvist cogió las riendas del ataque naranja. El sueco era el único con la intensidad suficiente para ello. Su insistencia, incluso con dos triples mantenía a un Leyma (34-32) que aguantaba más por corazón que por juego. Se atrancó en el tramo previo al descanso y sobrevivió con tiros libres, insuficiente para mantener el ritmo anotador local, aunque un 2+1 de Lundqvist evitó un desastre mayor antes del paso por vestuarios (44-38). El conjunto de Diego Epifanio dio un paso adelante, pero seguía cometiendo los mismos errores. Fallaba, además de las pérdidas no forzadas de balón, sobre todo el rebote, sobre todo bajo su propia canasta, concediendo oportunidades extra que el Gipuzkoa sabía aprovechar, incluso con triple (47-43). Pero el Leyma estaba mejor en ataque y siguiendo la estela de Lundqvist empató (47-47) y se puso por delante (47-49) por primera vez desde el 0-2 de salida. El partido entró entonces en una fase de más fallos que aciertos. Por ambos bandos. Y todo para decidirse en el último cuarto (57-56). Jaworski se erigió entonces en el héroe del Gipuzkoa. Por algo es el máximo anotador de la categoría. El Leyma se puso por delante, pero su ventaja la contrarrestaron los triples del escolta estadounidense. Hasta tres seguidos para pasar del 65-64 al 71-64 cuando quedaban poco más de tres minutos. Podía haber sido la sentencia. Pero entre los naranjas también había un hombre enchufado: Lundqvist. El sueco anotó, robó, taponó, asistió al triple de Barrueta y acertó dos tiros libres para volver a meter a los suyos (71-73). Pero el rebote ofensivo volvió a jugar una mala pasada. Lo tuvo Diagne entre sus manos cuando quedaban 43 segundos y podía haber sido la sentencia. Se le escapó, llegó la pelota al interior y los naranjas cometieron antideportiva. Gipuzkoa no falló los tiros libres que mandaron la resolución del encuentro a la prórroga (73-73). En ella se demostró que los vascos necesitaban algo más que a un solo jugador para poder hacer frente a un Leyma que si bien no estuvo acertado, tiró de todo el carácter y garra que le quedaban dentro. Nadie quería anotar en tiempo extra y empezó Diagne desde la personal. Le siguió un triple de Filipovic, mientras que los locales tiraban una y otra vez desde la línea de 6,75 pero ya sin acierto. Se les agotó en el momento clave y más cuando Jaworski cometió la quinta falta sobre un Nwogbo que aunque no hizo su partido, lucho hasta que la pelota entró y culminó un 2+1 que sentenció (75-81) un partido al que aún le quedaron un triple local y cuatro tiros libres de Filipovic (78-85).