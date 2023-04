Una guinda para el pastel

Era el grupo de la muerte y a pesar de empezar con una derrota contra el Oliveirense que parecía que le dejaba enterrado, el Liceo hizo un ejercicio de supervivencia a base de duro trabajo, con tres empates (dos contra el Benfica y uno frente al Calafell) y una victoria (Calafell), que le devolvieron a flote y que puede culminar esta noche (Palacio de los Deportes de Riazor) con la clasificación para la final a ocho de la Liga Europea. Solo vale ganar al Oliveirense, precisamente el único rival que ha sido capaz de vencerle en esta competición continental. Es como cerrar el círculo de muerte y resurrección. Porque lo cierto es que el equipo verdiblanco se parece en poco a aquel que hace tres meses perdió contra los portugueses. Estaba claro que solo necesitaba tiempo para acoplar todas las piezas. Y una vez que Juan Copa ha hecho su magia, la plantilla vuela incluso por encima de las expectativas. Ya ha llegado a la final de la Copa del Rey. Está a un paso de certificar la segunda posición en la liga para pelear después por todo en el play off. Y la clasificación para la última ronda europea, por primera vez en once años, sería la guinda a una temporada en la que ha tocado sufrir y apretar los dientes para seguir luchando por todo.

Cuatro clasificados y cuatro plazas por decidir

Benfica (grupo A), Porto y Trissino (grupo B) —el que gane su duelo de hoy será el rival en cuartos del Liceo si este se clasifica— y Barça (grupo C), ya están clasificados para la final a ocho que se disputará en Viana do Castelo del 4 al 7 de mayo. Hoy se decidirán las otras cuatro plazas. En el grupo D hay tres aspirantes para dos de ellas: Sporting (10 puntos), Barcelos (9) —que se miden entre ellos— y Reus (7). En el C se jugarán otra entre Valongo y Lodi, empatados a 8 puntos y con duelo directo. Y en el A está entre el Oliveirense (7) y el Liceo (6). A los portugueses les vale el empate. A los coruñeses, no.

Será un partido intenso en el que el conjunto verdiblanco intentará imponer su seguridad y solvencia en casa, arropado por el calor de un Palacio de los Deportes de Riazor que presentará una gran entrada. En este tipo de encuentros, los detalles marcan la diferencia. Especial atención a Lucas Martínez, que en la primera vuelta desequilibró el choque, aunque la baja de Franco Platero resta un poco de potencial a la escuadra lusa. Y cuidado también ante la bola parada, con un Jordi Adroher cuyas habilidades conoce a la perfección el Liceo. El estado de forma de la plantilla coruñesa es su principal aval. Ha destapado en el último mes y medio todo su potencial. Ahora queda la guinda.

Franco Platero y Jordi Adroher, dos ex pero solo una amenaza: el argentino, baja

Franco Platero está apoyado en la valla, esperando a que sus compañeros del Oliveirense salgan del vestuario para su toma de contacto con la pista del Palacio de los Deportes de Riazor antes del partido de esta noche. Él no se ha vestido de corto. Tampoco se ha puesto los patines. Está lesionado y será baja para el encuentro, también para lo que resta de temporada. “Es una hernia lumbar que me ha apretado unos nervios e incluso me ha hecho perder fuerza en la pierna”, explica el argentino, resignado a tener la paciencia que necesita para su recuperación. Se le acercan a saludar Fran Tato, utillero del Liceo, y Gus Gago, preparador físico del Leyma. Sus dos años en A Coruña, llegó en la temporada 2019-20 y se marchó en la 2020-21 tras conquistar la Copa del Rey, dejaron huella. Igual que los de Jordi Adroher, con Copa, Supercopa y Liga bajo el brazo (2020-21 y 2021-22). “Ahí viene El Mago”, dice un niño, refiriéndose al sobrenombre que se ganó por la destreza con la que tira las directas. Él sí viene preparado y concentrado para el entrenamiento.

Dos ex del Liceo, pero solo uno será una amenaza hoy. La de Franco Platero será una baja importante porque el argentino fue uno de los jugadores más destacados del Oliveirense en la derrota liceísta en la primera vuelta por su contundencia y esa dosis de energía y fortaleza que aporta al equipo, como ya había hecho en A Coruña, siendo uno de los pilares en los que se asentó el sistema de Juan Copa. Jordi Adroher, por su parte, se caracteriza por su finura técnica. Pocos jugadores alcanzan su elegancia y plasticidad. Con 38 años, tiene que dosificar sus esfuerzos. En el Liceo ya fue así. En la Copa del Rey que conquistaron los coruñeses frente al Barça en 2021 con el Palacio como escenario estaba tocado de un tobillo y prácticamente solo salió a lanzar las directas. Anotó dos de tres intentos y dos de los tres goles verdiblancos para superar por 3-2 a los culés. Y subió la apuesta solo unos meses después en la Supercopa de España ante el mismo contendiente, con tres de tres para un idéntico resultado (3-2). Se despidió después de ganar la liga en la final del play off frente al Reus. Dos años y tres títulos.