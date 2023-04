Simeunovic: “A Galán y a mí nos toca el trabajo sucio, los equipos necesitan alguien así”

Djordje Simeunovic (Kruševac (Serbia), 1995) es uno de los ejemplos de que las estadísticas no lo son todo en el baloncesto. Su aportación al Leyma va mucho más allá de los números y él acepta ese rol. Le toca hacer el trabajo sucio, alejado de los focos. Pero afirma que se siente cómodo. Porque lo importante es ganar. Y con el Leyma, en ese sentido, va por el buen camino.

Es uno de los jugadores más desconocidos de la plantilla. Preséntese a la afición. ¿Quién es Djordje Simeunovic?

Nací en Serbia hace casi 28 años, en trece días los cumplo. Empecé a jugar al baloncesto cuando tenía ocho años. Jugué primero en el equipo de mi ciudad y después a los 16 años me cambié al Mega Basket en Belgrado y fue cuando empezó mi carrera profesional. El año pasado me mudé a Francia y ahora estoy en A Coruña. A nivel personal, vivo aquí con mi mujer y mi hijo, que en julio cumplirá dos años. Y ellos vienen a todos los partidos conmigo.

Siempre había jugado en Serbia y Bosnia, donde el baloncesto es una tradición. ¿Cómo es el jugador balcánico?

Serbia y Bosnia son dos países de baloncesto. Yugoslavia ya lo era y cuando se separó cada país siguió con la tradición. Es el deporte principal, entonces existe mucha presión porque hay mucha competencia. Y también hay mucha presión de los aficionados porque saben mucho de baloncesto. No los puedes engañar. Tienes que ser bueno. En nuestra sangre está la competitividad, el carácter. Los entrenadores son muy estrictos desde que somos pequeños... y nos hacemos duros.

¿Encaja en esa descripción?

Sí, yo creo que sí. Que puedo corroborar que los jugadores balcánicos somos así.

El año pasado salió por primera vez de su zona de confort al irse a Francia. ¿Le ayudó esa experiencia a adaptarse mejor a este segundo año fuera de casa?

Fue una experiencia muy buena. Vivía en una ciudad muy bonita, a una hora de París. La liga francesa es muy dura pero yo disfruté jugando allí y eso me ayudó también para este año, aunque me gusta más vivir aquí que allí, los españoles son más parecidos a los serbios que los francesas, así que aquí me siento más a gusto. Por eso también decidí venir aquí. Creí que íbamos a estar mejor, porque además mi mujer habla español. El entrenador me llamó, me dijo lo que esperaba de mí y cuáles eran los objetivos y para mí fue una decisión muy fácil de tomar.

Puede jugar de 3 ó de 4, ¿en qué posición se siente más cómodo?

Normalmente prefiero jugar de 3... pero me adapto a lo que quiera de mí el entrenador. Quiero hacer todas las tareas que me pida. Si tengo que ser base, lo haré. Lo que necesite el equipo.

¿Qué le pide Epi?

Que dé lo mejor de mí en cada partido, que luche, que defienda y que ayude en ataque... que haga mis cosas y aporte energía al equipo.

¿Cuál es la filosofía de juego de Epi?

La de Epi es una filosofía sencilla: que todos los jugadores estén involucrados en el juego. Todos rotamos, todos tenemos oportunidades. Es muy fácil jugar para él.

Epi ha dicho que cada jugador ha entendido que no es necesario meter muchos puntos para ayudar a ganar al equipo. ¿Está de acuerdo con eso?

Sí, claro, yo no marco muchos puntos, pero estoy aquí para ayudar al equipo de otra manera. Ganar es mi satisfacción, no marcar muchos puntos. Ganar es lo más importante.

¿Se siente cómodo con ese rol?

Este año me ha dado cuenta de esto así que creo que eso me ha hecho madurar tanto como jugador como persona. Es nuevo para mí así que acepto mil rol y estoy bien así. Todos los equipos necesitan jugadores que hagan el trabajo sucio y en este nos toca a Galán y a mí.

Después de nueve victorias seguidas llegaron dos derrotas. ¿Había preocupación o estaban confiados en que se podía arreglar?

Perdimos dos partidos duros contra dos duros rivales. En Alicante hicimos buen trabajo, pero ellos anotaron mucho en el último cuarto. Aquí perdimos ante Andorra, el líder, y jugamos otro buen partido y se nos escapó en el último minuto. No estaba para nada preocupado y lo demostramos en San Sebastián la semana pasada. Una victoria en la prórroga después de dos derrotas, eso demuestra que la confianza del equipo está muy alta y después de dos derrotas, regresamos al camino.

El domingo contra Castelló tienen una oportunidad de dejar hecha la clasificación para el ‘play off’.

Sí, pero en ese momento somos terceros y lo que queremos es mantener esa posición de cancha a favor en el play off. No nos conformamos solo con clasificarnos para el play off. Bien, un paso dado si lo hacemos. Pero también cada partido es importante por sí mismo sin pensar en otros objetivos y tenemos que centrarnos solo en Castelló. Así es como hemos hecho desde el principio de la temporada. Es lo que Epi quiere, estar concentrados.

¿Le gustaría que se repitiera el gran ambiente del día del Andorra?

Fue genial. Estaban también mis dos hermanas, que vinieron desde Serbia a ver el partido y disfrutaron mucho del pabellón. Ojalá estuviera así todos los partidos y llamo a los aficionados a que vengan porque significa mucho para nosotros.