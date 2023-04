El Liceo, obligado a otra reconstrucción

Esta semana el Liceo descansa. Solo en la pista. En los despachos la actividad no para. Porque aunque no será como la de la temporada pasada, cuando tras ganar la liga no continuaron siete de los diez jugadores de la plantilla, el club tendrá que afrontar para el próximo curso una nueva reconstrucción. Hay tres bajas confirmadas, las de Álex Rodríguez, Bruno di Benedetto y Mati Bridge. Además de renovaciones pendientes como la de César Carballeira, avanzada pero no cerrada; el obligado regreso de Pol Manrubia al Benfica —está cedido por el conjunto lisboeta— y la duda de Sito Ricart, con contrato pero que ha expresado su deseo de abandonar la disciplina coruñesa por motivos personales. De momento, mientras el técnico Juan Copa sigue desmenuzando informes de jugadores y haciendo llamadas, solo hay dos incorporaciones firmadas: el portero Tiago Rodrigues, procedente del Porto, y una de las perlas del hockey gallego, Bruno Saavedra, actualmente en el Dominicos.

La situación económica del club, que impide acceder a lo más top de un mercado ya complicado de por sí por el potencial económico portugués, pone sobre la mesa verdiblanca el dilema de dar un paso atrás, sanear las cuentas mientras se mantiene el nivel deportivo con jugadores de la casa y con un proyecto de futuro para volver más fuertes en una o dos temporadas. Pasó hace una década. El club centró la planificación en canteranos como Josep Lamas, Jesús Gende y Josama Alén, que habían ido entrando paulatinamente en el equipo sumándose a una base experimentada con Facundo Salinas, Boqui Pueyo y Carlos López a la cabeza, y, a su marcha, tomaron el relevo con la entrada de jóvenes talentos llegados desde Argentina como Pablo Álvarez y Martín Payero y la incorporación de los primos Bargalló, Francesc primero, Jordi después. Hubo, sobre todo, un año crítico, en el que el Liceo incluso coqueteó con el descenso, pero fueron los cimientos a largo plazo de una época gloriosa en la que el verdiblanco dominó Europa. David Torres y César Carballeira en la pista y Juan Copa en el banquillo son esa base local. El capitán tiene contrato en vigor y aunque el cinco está pendiente de firmar la renovación, hay acuerdo verbal con el club, rechazando así el coruñés ofertas muy importantes desde Portugal. En ese sentido, para ampliar esa conexión de la casa, el Liceo tanteó la posibilidad de fichar a dos de los jugadores coruñeses más importantes de los que están fuera, Eduard Lamas (Benfica) e Ignacio Alabart (Barcelona), pero ambos ya tenían otros planes para el futuro que en el caso del primero pasan por unirse a la plantilla del Porto la próxima temporada. Serra, Canal, Ciocale y Tombite siguen Seguirán asimismo Arnau Canal, que ha tenido un buen año de adaptación y se espera todavía una mejoría mayor del segundo; Fabrizio Ciocale, comprometido con el proyecto, de una enorme calidad individual y que tendrá que asumir un papel más protagonista; y el canterano Fran Torres. El argentino está entrando con fuerza en esta fase final de la temporada. Campeón del mundo sub 19, y arraigado en la ciudad desde los 14, se juntará con otro de los jugadores más destacados de su generación, Bruno Saavedra, bronce en esa misma edición del Mundial. El santiagués fue pretendido por el Barcelona, pero optó por seguir en casa, aunque creciendo en categoría nacional, lo que le ofrecía el Dominicos. Ahora da un paso más para ser una apuesta de presente y futuro. Por último, en la portería también continuará Martí Serra, al que se le unirá Tiago Rodrigues, dos años más joven que el anterior, guardameta de gran nivel que le ha luchado el puesto a Carles Grau y Xavi Malián durante los últimos cursos en el Porto. Pendientes de la decisión final de Sito Ricart, al que el club intenta convencer ya que después de un inicio complicado ahora mismo es uno de los jugadores más en forma de la plantilla, las marchas que ya están confirmadas son las de Álex Rodríguez, que regresa al Voltregá; la de Bruno di Benedetto, que ha firmado con el Oliveirense, lo que dejará algo de caja en el club porque el equipo portugués ha tenido que abonar su cláusula; y la del portero Mati Bridge, que saldrá en busca de minutos después de estar en el banquillo, aunque precisamente disputó el último partido frente al Vilafranca con un gran rendimiento. A estas tres hay que sumar la de Pol Manrubia, que pertenece al Benfica y al que por lo tanto tendrá que volver con la intención de hacerse un hueco y quedarse.