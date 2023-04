Tres últimos esfuerzos para el Deportivo Liceo en la OK Liga Iberdrola y dos serán esta misma semana. El primero esta noche en Las Rozas (21.00 horas) y el segundo el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.00 horas) contra el Manlleu. Las verdiblancas, sextas con 36 puntos, ya no pueden alcanzar la cuarta plaza que da acceso al play off por el título, tienen como objetivo ahora la quinta posición, en posesión del Esneca Fraga (38), lo que sería su mejor clasificación histórica en la máxima competición nacional femenina —el año pasado fueron sextas, aunque con 47 puntos—. En Madrid, ante un equipo que apura sus opciones de permanencia en la recta final del campeonato, las coruñesas tendrán que afrontar el duro duelo con las bajas de Bea Gaete y Alejandra Martín, además de con el cansancio de las seis horas en furgoneta de viaje para llegar hasta allí.

El conjunto dirigido por Stanis viene de caer eliminado el pasado fin de semana en los cuartos de final de la Liga Europea. Fue contra el Palau, considerado el mejor equipo del mundo y que defiende la corona tanto continental como lo hará próximamente la de la liga, pero frente al que lucharon de tú a tú mucho más de lo que indicó el resultado final de 5-0. En la OK Liga, por otra parte, el Liceo no pierde desde el pasado 22 de febrero, cuando cayó en su visita al Telecable Gijón (4-2), fecha desde la que encadenó dos empates y tres victorias. Una escalada que no ha llegado a las coruñesas para alcanzar el play off por el título, si bien este estaba carísimo con los cuatro grandes cocos de la categoría: Palau, Vila-sana, Telecable Gijón y Manlleu. Este será precisamente el rival de las liceístas el domingo, tras el cual solo les quedará la clausura en la pista del Bigues i Riells. El Las Rozas, por su parte, es el penúltimo clasificado con 16 puntos. Por detrás tiene al Alpicat (15) y por delante al Cerdanyola (19) y al Igualada (19), lo que le hace mantener sus esperanzas de permanencia. La italiana Giulia Galeassi y Ana Horche lideran su potencial ofensivo con 12 goles cada una. En la primera vuelta el resultado fue de 1-1. El Palau, rival en la Copa de la Reina Otra vez. Al Liceo le tocó el coco en el sorteo de la Copa de la Reina celebrado ayer en Calafell. Como en los cuartos de final de la Liga Europea, el conjunto verdiblanco se medirá al Palau en los cuartos de final de la competición del KO con la que pondrá punto y final a la temporada del 11 al 14 de mayo. Si diera la sorpresa y consiguiera imponerse al vigente campeón de liga y de Europa, las coruñesas tendrían que medirse al vencedor del duelo entre el Manlleu, ganador de las dos últimas ediciones de la Copa, y el Esneca Fraga. Por la otra parte del cuadro completan la ronda de cuartos el Telecable Gijón-Mataró y el Vila-sana-Bigues. El conjunto amarillo es la bestia negra del Liceo. En los dos últimos años el conjunto coruñés ha sido capaz de ganar a todos los equipos de la liga salvo al Palau, que ya fue su verdugo el año pasado en la Copa de la Reina en el duelo de semifinales y también se cruzaron en cuartos en 2017. Este año se han enfrentado en cuatro ocasiones, las cuatro con victoria catalana como resultado, aunque con partidos reñidos, sobre todo los jugados en el Palacio de los Deportes de Riazor: 1-3 en Champions y 2-3 en liga. Los disputados en Palau tuvieron el mismo marcador de 5-0. Misión difícil, pero no imposible.