Dago Peña: “A Coruña lo tiene todo para la ACB”

Dago Peña (Santo Domingo, 1988) tuvo dos etapas en el Leyma y en las dos se quedó a las puertas de la final del ‘play off’. El domingo será rival en Cantabria, donde avisa que su equipo, que ha superado las expectativas, es más fuerte.

¿Cómo valora el rendimiento de Cantabria, undécimo y salvado en su primer año en la LEB Oro?

Hemos superado las expectativas. Si a principio de temporada nos dicen que íbamos a estar en esta posición, no nos lo creíamos. La LEB Oro es una liga con mucha exigencia, muy dura. Ha sido un año muy bueno y nos quedan cinco partidos para quedarnos con mejor sabor de boca en vez de con el agridulce de que tuvimos cerca el play off.

¿Cree que antes de empezar la liga eran candidatos al descenso?

Sí, porque ascendíamos de LEB Plata y no nos conocían y además hay equipos con muchísimo más presupuesto que podían fichar a mejores jugadores. Es complicado para un equipo recién ascendido y nosotros además tuvimos bajas, notamos la falta de experiencia en partidos fuera de casa... y con todo estamos en una buena posición que nadie se esperaba. El play off estuvo en nuestras manos pero tuvimos bajones y malas experiencias de no saber manejar el ritmo de juego y de no estar concentrados como en Alicante y en Gipuzkoa. El objetivo era la permanencia, pero cuando nos dimos cuenta de que estábamos en la novena posición dijimos ‘¡guau!’. Después se nos complicó pero hemos luchado y demostrado que somos un equipo de carácter, sobre todo jugando en casa.

¿Cómo ve al Leyma?

Muy bien. Es un equipo muy balanceado. Tiene tres buenos bases que controlan el juego, si uno tiene un mal día aún quedan dos. Tienen buenos tiradores, Yunio y Aleix; jugadores experimentados y de equipo como Vega; Galán que se pega con todo el mundo; Lotanna que está en un condición física brutal y Atoumane de torre. Y también está Epi que es un buen coach y se las sabe todas. Cuidadito con ellos en el play off.

En A Coruña se quedó a las puertas de la final en dos ocasiones.

La segunda (en 2021) es la que más me dolió, lo sentí tan cerca... Granada era un equipazo, luchamos, pero no sé, nos faltó algo, algunas piezas claves no respondieron. También dominaron los bases de ellos. Me dolió mucho porque pensé que era nuestra oportunidad. Y A Coruña se merece estar en ACB y tiene todo lo que se necesita para ello: una ciudad bonita para atraer buenos jugadores, fans, la cancha... tiene todo el potencial y se lo merece. Espero que lo consigan y yo los apoyaré.

Yunio Barrueta dice que en broma le llaman Dago.

Lo he oído (se ríe). Es verdad que tenemos cosas en común, como que vivimos en Miami. Lo conocí allí este verano de casualidad, jugando una pachanga. Es un tío con talento, tiene puntos de sobra, está jugando muy bien y espero que siga así.

¿Le recomendó venir al Leyma?

Sí claro, es que España es España. No puedes comparar con Francia en calidad de vida. No es lo mismo, por la cercanía de la gente, el idioma... y en A Coruña por salir e ir a tomar algo a la Marina, por ejemplo. Igual pasó con Lotanna, que tenía ofertas de otros países y le dije que no se lo pensara. Para mí A Coruña es la mejor ciudad de España. Es todo caminable, vas a la playa, a la Marina, a tomarte un cafecito... es increíble.

¿De su paso por el Leyma guarda una relación especial con Vega?

Javi es mi hermano. Este año fue a Miami a visitarme y va a ser amigo para toda la vida. Fue un año duro con el COVID y con la muerte de mi padre y él siempre estuvo ahí.

¿Cómo cree que será el partido del domingo?

Muy difícil porque Leyma tiene muchas armas ofensivas, defiende muy bien y tiene las ideas muy claras. Allá nos dominó. A ver en casa, que jugamos mejor. Tenemos que estar concentrados porque si no, nos borra de la pista en tres minutos.