Era el último partido de la temporada en casa para el Deportivo Liceo y este se dio el gustazo y el lujazo de ganarle al Manlleu con un gol de María Sanjurjo a poco más de dos minutos para el final para desequilibrar la balanza de un choque muy igualado. No todos los días se puede decir que se vence a todo un campeón de la Copa de la Reina en las últimas dos ediciones, por ejemplo, o a un equipo que venía de asegurar su clasificación para el play off por el título y se confirmó entre los cuatro elegidos. No le valió a las verdiblancas para alcanzar ese objetivo, del que se tuvieron que despedir hace ya algunas jornadas. Ni siquiera para ascender algún puesto en la tabla y se mantienen sextas. Pero como diría el refrán, que les quiten lo bailao. Bigues, en la jornada final de la OK Liga Iberdrola, y después la Copa de la Reina, en al que tendrán al Palau como rival en cuartos de final, serán ya los últimos retos del curso.

El Liceo afrontaba el duelo de nuevo con la baja de la chilena Bea Gaete, que se lesionó contra el Palau en la vuelta de los cuartos de la Champions. Ya no pudo jugar el miércoles en Las Rozas, aunque se espera que esté recuperada por lo menos para el viaje a Calafell para el torneo del KO. Venían de perder precisamente las coruñesas en Madrid y salieron con ganas de borrar eso de su retina y se adelantaron a los cinco minutos por medio de Marlena Rubio. Empató también pronto, solo cuatro después, el Manlleu con Nara López de protagonista. Las tablas se mantuvieron y ni siquiera se rompieron a bola parada, con un penalti para las catalanas y una directa para las coruñesas. Fue María Sanjurjo la encargada de cambiar el signo del partido. LICEO 2 - MANLLEU 1 Deportivo Liceo: Vicky Caretta, Alejandra Martín, María Sanjurjo, Alba Garrote, Lara Yáñez, Lucía Paz, Marlena Rubio y Cris Diz. Martinelia Manlleu: Abril Alonso, Joana Comas, Nara López, Julia Canal, Ona Castellví, Elisabet Gurri, Anna Bulló y Mireia Codinach. Goles: 1-0, m.5: Marlena Rubio. 1-1, m.9: Nara López. 2-1, m.48: María Sanjujo. Árbitro: Iñigo López-Leytón. Sin tarjetas. Cancha: Palacio de los Deportes de Riazor.