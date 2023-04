El OAR tenía su primer match ball para clasificarse para la fase de ascenso. Cumplió su parte, que era la de ganar en Pontevedra al Teucro (23-31). Pero necesitaba que el Lalín perdiera en su visita al Gáldar, premisa que finalmente no se dio. El billete todavía no es matemático, pero sí virtual. El triunfo de los coruñeses les mantiene con cuatro puntos de ventaja sobre los dezanos y solo quedan otros tantos en juego. Dentro de dos semanas —la próxima la competición descansa— tendrán una segunda oportunidad para lograr el pase y esta vez solo sí que dependerán de ellos mismos e incluso les vale un empate, si bien tienen una complicada salida porque les toca visitar Canarias para medirse al Ingenio (cuarto). Y si no lo consiguen allí, todavía les quedará la clausura en casa frente al Lavadores de Vigo.

La mayor motivación del equipo, dirigido ahora desde el banquillo por Jacobo Novoa, es poder dedicarle a Pablo Aguirregabiria su clasificación para la fase de ascenso. No hay mejor homenaje a su legado. Así que cuando las fuerzas flaquean, aparece el orgullo. Y eso les ha hecho salir como un vendaval en sus últimos tres partidos. En Pontevedra, los coruñeses cogieron ventaja desde el inicio y esta no hizo más que aumentar. Del 11-15 al descanso al 23-31 final con Francesco Aragona y Diego Martínez como los capitalizadores del juego en ataque yéndose hasta los 10 y los 9 goles respectivamente como máximos realizadores del encuentro. TEUCRO 23 .- OAR 31 Lirón SD Teucro (11+12): Jiménez, Escudero, Dzokic (1), Rivas (6), Monteagudo, Cerviño (2), Fernández, González, Herrera, Blond (2), Marchette (4), Sío (7), Pintos, De Carlos (1), Ríos y Cortizo. Attica 21 Hotels OAR Coruña (15+16): Chapela (4), José Pereira (1), Lourenço, Juan Pereira (1), Rábade, Juan_Carlos Rodríguez (3), Pérez (1), Miguel Ángel Simón (1), Diego Martínez (9), Gómez, Ramón López, García, Julián López, Aragona (10) y Macnmee (1). Marcador cada cinco minutos: 0-2, 3-5, 3-6, 5-8, 8-13, 11-15 (descanso); 13-18, 14-22, 17-24, 19-27, 20-29 y 23-31. Árbitros: Barreiro y García. Cancha: Pabellón Municipal de Deportes.