Diego Epifanio tuvo que tirar de todos sus recursos en Torrelavega. Porque uno tras otro fueron fallando todos los planes del Leyma, el A, el B, el C... y así sucesivamente hasta agotar el abecedario. Se quedó sin pívots con Nwogbo eliminado por dos antideportivas, Galán por cinco faltas y Diagne con la amenaza de cuatro. Los bases no encontraron su juego, solo Jakovics en el segundo cuarto. No entraban los tiros libres (18 de 37). Y en frente estaba un Mirza Bulic que se fue hasta los 47 de valoración, hipermotivado ante su exequipo en el aniversario del ascenso a la LEB Oro de los suyos. En medio del caos, el técnico naranja optó por Álex Hernández, que no había jugado ni un minuto en todo el partido. El base murciano fue una revolución. Junto a Atoumane Diagne, fueron la combinación ganadora para que en el último cuarto los coruñeses celebrasen su victoria número 21 del curso que les afianza en la tercera plaza.

Los naranjas salieron a merced de un rival que, en casa, acostumbra a imprimir un ritmo alto. De la mano de un Alo Marín al que le salía todo, los locales cogieron ventaja con un Leyma fallón, que no encontraba canasta y que vivía de lo que pudiera luchar baja tableros Lotanna Nwogbo, aunque este cometió demasiado rápido dos faltas y se tuvo que ir al banquillo (16-8). También había optado Epi por cambiar al director de juego, con un Goran Filipovic que no encontró el ritmo. Y mejoraron los coruñeses con Ingus Jakovics de base. Se acercaron hasta el 20-16 con el que finalizó el primer cuarto con el punto negro del tiro libre. La tendencia era que el Leyma iba recuperando el terreno perdido. Volvió a empatar la contienda, con Jakovics luciéndose con las asistencias. Si no se pusieron los de Diego Epifanio por delante en el marcador antes fue porque su acierto desde la línea de la personal seguía siendo nefasto (6 de 16). Un triple de Javi Vega, por fin, dio ventaja a los visitantes, que entonces, con un juego muy sólido, empezaron a cimentar un colchón que se fue hasta los diez puntos, con Djordje Simeunovic como protagonista por su resolución arriba y abajo. Y si la renta no fue mayor fue por el empeño de un solo hombre, Mirza Bulic, que se fue al descanso con casi veinte puntos y volviendo a meter a los suyos en el partido con un 33-40 nada definitivo. Empezó bien la segunda parte para los intereses naranjas, con Alejandro Galán enchufando dos triples, en una distancia del aro para él nada habitual. Asentó la ventaja por encima de los diez puntos (37-50).Y entonces llegó el primer gran problema. Los colegiados señalaron antideportiva a Lotanna Nwogbo en una falta en ataque. Era la segunda. Muy enfadado se marchó al vestuario. El Leyma resistió. Incluso un triple de Jakovics le dio su máxima ventaja (40-56). Respondió acto seguido el Cantabria desde la línea de tres puntos y entonces llegó el otro momento crítico. Antideportiva a Atoumane Diagne, que era la cuarta personal en su cuenta. A la que se unió poco después la cuarta falta de Galán. Era oficial. El Leyma no tenía pívots y el como único hombre grande sobre la pista se quedó Javi Vega. Aprovechó ese momento Bulic para ponerse las botas. Si ya llevaba un partido, extendió sus números a unas estadísticas de récord. La remontada fue brutal. Un 10-0 para pasar al 50-56. Cortó la racha Barrueta con dos tiros libres, pero Cantabria estaba desatado. El parcial fue de 20-3 para ponerse por delante (60-59). Jakovics, desde la línea de la personal, permitió que el Leyma llegara con ventaja al último cuarto (60-61). Los cántabros tenían mejores sensaciones. Los coruñeses se agarraban al partido como podían, agotando todos sus recursos. Sin juego interior, no había quien frenara a Bulic (72-68). Pero entonces cometió una antideportiva. Jakovics falló los dos tiros libres. Y Epifanio optó por tirar del último as que le quedaba bajo la manga, Álex Hernández. En su primera acción, asistencia para triple de Barrueta. En la segunda, entrada a canasta y el Leyma ya está por arriba (72-73). Cantabria respondió con triples, tres segundos en cada uno de sus ataques. Mientras el base murciano encontraba a Diagne en la pintura y anotaba un triple de su firma (81-84). Si el Leyma no cerró antes el partido fue por sus fallos desde la personal que dieron vida al Cantabria hasta el final, pero el Leyma resistió para llevarse un triunfo de oficio. CANTABRIA 84 - LEYMA 86 Grupo Alega Cantabria (20+13+27+24): Agustí Sans (5), Dago Peña (5), Ale Marín (14), Mirza Bulic (37) y Walter Cabral (9) —cinco inicial—. Shakir Smith (11), Kone Moussa, Álvaro Palazuelos (3), Mikel Sanz y Javi García. Leyma Coruña (16+24+21+25): Goran Filipovic, Yunio Barrueta (12), Olle Lundqvist (1), Alejandro Galán (7) y Lotanna Nwogbo (5) —cinco inicial—. Ingus Jakovics (8), Javi Vega (11), Atoumane Diagne (17), Djordje Simeunovic (15), Aleix Font (5) y Álex Hernández (5). Árbitros: Morales, Muñoz y Cervantes. Eliminaron a Lotanna Nwogbo por dos antideportivas y por cinco faltas personales a Alejandro_Galán y Shakir Smith. Cancha: Vicente Tueba.