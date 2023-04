La comisión creada por las federaciones española y portuguesa de fútbol para la candidatura ibérica al Mundial 2030, con su coordinador Antonio Laranjo a la cabeza, estuvo el martes en A Coruña para comprobar el estado de las instalaciones que ofrece la ciudad como opción a ser una de las sedes en el caso de que la FIFA se decida por la propuesta que integran ambos países, Marruecos y Ucrania. Fuentes de la RFEF enmarcaron la jornada de trabajo dentro de una acción rutinaria que ha pasado o pasará por todas las ciudades de la península que pretenden acoger el evento.

El punto de principal interés fue la visita al estadio de Riazor, que se produjo a primera hora de la tarde, pero la comitiva también acudió a diferentes puntos de la ciudad y de la comarca como Abegondo o la Torre, tal y como apuntó la alcaldesa Inés Rey, quien acompañó a un grupo en el que también estaban el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán y el jefe del servicio provincial de Deportes de la Xunta, Roberto García, entre otros. Los emisarios federativos también repasaron con los responsables municipales el proyecto de reforma del estadio de Riazor que le llevaría a construir un nuevo anillo en la parte superior del estadio tapando la Torre de Marathón y a superar los 45.000 espectadores de aforo.

“Es una candidatura con posibilidades de éxito y solvente, un proyecto realista que esperamos que tenga buena acogida”, recalcó en el día de ayer la alcaldesa Inés Rey en el medio de la visita a unos centímetros del césped del estadio de Riazor. La ruta comenzó por la zona de los palcos VIP y continuó junto al terreno de juego para acabar comprobando in situ el resto de instalaciones de prensa, zona mixta y palco de autoridades, ya en la grada de Tribuna.

Marruecos es el último país que se ha sumado a esta candidatura conjunta que empezó con España y Portugal y que después, tras el estallido de la guerra, sumó a Ucrania. La entrada del país norteafricano en la ecuación resta opciones a la candidatura coruñesa. En un principio, iba a haber catorce sedes con once para España y tres para Portugal, pero los responsables de la RFEF y de la Federação Portuguesa de Futebol deben reajustar el plan inicial. A pesar de todo, la alcaldesa no varía su hoja de ruta. “Seguimos confiando en nuestra candidatura, en el proyecto, que es completo, ilusionante y tiene posibilidades de ser elegido. No nos condicionan los demás, seguimos nuestro camino”, apuntó la regidora coruñesa.