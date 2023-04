Mirza Bulic golpea dos veces

Tuvieron que pasar casi tres años para que el Leyma Básquet Coruña y Mirza Bulic volviesen a cruzar sus caminos. Y ahora que ya hay libre el alero bosnio no desperdicia la ocasión de reivindicarse cada vez que tiene una camiseta naranja enfrente. Visitó el Palacio de los Deportes de Riazor a finales de 2022 y logró 21 puntos y redobló su castigo este fin de semana con 37 y 47 de valoración para convertirse en MVP de la jornada. Fue un martirio para la defensa coruñesa, ya que se mostró casi inmaculado desde el tiro libre y dentro de la zona. Cogió nueve rebotes y forzó otras tantas faltas. En cada jugada parecía recordarle a su equipo que se había equivocado reduciendo su protagonismo a finales de 2019 y empujándole a marcharse a Melilla, justo en los meses previos al parón de la liga por el COVID.

“Vuelvo a donde me aman y a donde me gustar estar”. Mirza Bulic escribía este escueto, pero sentido mensaje allá por julio de 2019 cuando sellaba su renovación con el Leyma. El bosnio, nacido en Eslovenia, había jugado en su país y hasta en Marruecos antes de empezar a hacerse un nombre en el baloncesto español. Aquella píldora de fidelidad llegaba tras haberse convertido en la primera firma del nuevo proyecto. Era uno de los jugadores sobre los que la entidad coruñesa quería edificar un hipotético asalto a ACB. Bulic había acabado la temporada anterior siendo elegido como el mejor del equipo tras dar un rotundo paso al frente, a pesar de que su rol asignado en el grupo no era ni mucho menos ese. Le habían ofrecido espacio y una oportunidad y había respondido. “Quien me conoce sabe que me pondré como líder”, decía al inicio de la pretemporada un jugador que había rechazado ofertas muy atractivas. Ese gesto parecía el principio de un idilio. Pero en cuanto empezó la liga, ya nada fue igual y el técnico Sergio García, poco a poco, redujo su participación hasta que la situación se hizo insostenible. Pidió salir en diciembre y pronto se firmó todo y acabó en Melilla. Luego se fue a Lleida y bajó a LEB Plata para subir a Oro con Cantabria y reencontrarse con el Leyma. Desde entonces una de sus obsesiones es castigar el aro naranja.

No es el único que se ha apuntado a la ley del ex, ya que Matiulions hizo 17 puntos hace semanas en la derrota en Alicante y Mike Torres 13 en el mes previo con Valladolid.