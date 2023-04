Álex Hernández: “No quiero estar comparándome con cómo era antes de la lesión”

Álex Hernández (Murcia, 1990) fichó hace un año y medio por el Leyma con un rol central y, tras una grave lesión de rodilla, regresó en enero. Poco a poco recupera sensaciones y pelea por minutos en un equipo muy competitivo en la posición de base. En Torrelavega Diego Epifanio lo rescató del banquillo en la recta final y logró el triunfo, junto a Diagne, en varias acciones clave frente al Alega Cantabria.

¿Fue importante para usted su aportación en el desenlace tras la lesión y con su rol en el equipo?

Trato siempre de estar lo más preparado posible en cualquier momento, de estar con la mentalidad adecuada, concentrado por si tengo la oportunidad. Pudimos sacar el partido en un momento que se había puesto complicado. Lo importante no es quien está jugando, sino que el Leyma sume victorias. Y para eso todos debemos estar listos para ayudar un minuto o treinta. Así lo intento vivir yo.

No es fácil subirse en marcha a un partido así, ¿no?

Es algo de lo que intento huir desde que me recuperé, del discurso de las excusas, de que no es fácil después de la lesión... Quizás ahora mi 100%, o cuando volví, no era el mismo que antes de la lesión, pero tampoco quiero estar comparándome con cómo era. Quiero sentirme preparado y que ese 100% sea cada vez mejor. Me estoy encontrando bien y quiero estar con la mentalidad adecuada para ayudar.

¿Le responde la articulación? ¿Cómo son las sensaciones?

Me encuentro bien. Estoy muy contento por cómo responde la rodilla y eso es gracias al trabajo que hacemos con los médicos. Estoy contento por cómo estoy físicamente y desde el principio con muchas ganas de aportar al equipo en todo lo que pueda, sumar mi granito de arena.

Se ha encontrado, además, con que en su posición, la de base, el Leyma es quizás uno de los mejores equipos de la categoría. ¿Lo siente también así?

Es una posición que tenemos muy bien cubierta. Son jugadores de gran nivel. No conocían la liga, pero tienen experiencia y están aportando mucho a la liga.

Ya están en play off, pero parecían necesitar el triunfo para que nada se torciese, para seguir construyendo. ¿Lo ve así?

Es importante lograr el factor pista y sobre todo por las sensaciones, por saber que el equipo compite en cualquier circunstancia. Cantabria estaba con confianza y supimos rehacernos, remar juntos y ganar. Hay que seguir cuidando todo eso que estamos construyendo. Van a ser semanas intensas y emocionales y cuanto mejor lleguemos, mejor. Estoy contento, además, por la victoria y por lo que se vivió allí. Vinieron aficionados y se la regalamos. Fue un triunfo importante para afianzarnos en la tercera plaza. Les metemos dos partidos a los perseguidores y nos afianza.

El equipo ha ido de menos a más. ¿Por qué?

La primera vuelta nos dejó la sensación de que el equipo podía hacer grandes cosas, aunque teníamos un número elevado de derrotas por detalles. El equipo fue creciendo, trabajamos bien en el día a día y esa es la clave en la segunda. Ganamos partidos apretados y en pistas difíciles y nos fue reforzando. Es muy difícil construir algo importante y bonito y es muy fácil destruirlo. El equipo es consciente de eso y por eso trabajamos con buena mentalidad.

Y hay ‘feeling’ fuera, aunque sea algo que se le dé poca importancia.

No es ninguna tontería. Pasamos muchas horas juntos y cuanto mejor ambiente y clima haya, mejor. El equipo trabaja a gusto en el día a día, con mucha concentración e intensidad. Nos tomamos muy en serio cada entrenamiento y eso clave. Así llegamos bien preparados y podemos disfrutar de victorias,.

Hay pelea por la primera plaza y caerá uno, y ustedes van al alza. ¿Pelearán de tú a tú?

Así lo creo. La lucha es clara entre Andorra y Palencia, tienen mucho mérito. Será interesante saber cómo reacciona a nivel mental el equipo que no suba. Nos equivocaríamos si ya empezamos a pensar en esa primera ronda de play off. Lo que nos ha llevado hasta donde estamos es trabajar bien, con seriedad y seguir el plan de partido. Esa es la mejor manera de prepararse para un play off que va a ser muy duro. Los ocho equipos son de nivel y están construidos para estar arriba.

“Cada vez viene más gente, se está creando algo muy bonito con el baloncesto en A Coruña”

¿Considera que afianza el proyecto ganar partidos así con gente desplazada en la grada?

Es fundamental. Mi sensación es que cada vez viene más gente al Palacio, que se está creando algo muy bonito en el baloncesto en A Coruña. El ambiente desde el primer día siempre ha sido magnífico con nosotros, nos hemos sentido muy arropados por la afición. En estas últimas semanas o meses el hecho de que cada vez venga más gente al pabellón, que un grupo de aficionados nos acompañe a los partidos de fuera de casa nos da energía y más ganas de seguir trabajando, de esforzarnos para brindarles buenos momentos, como el del otro día.

¿Les empuja la ciudad y todo lo que rodea al Leyma?

Es una ciudad muy cómoda y magnífica. Mi familia y yo estamos muy integrados. De hecho, mi hijo pequeño nació aquí. Es un sitio muy cómodo porque la afición y el club te lo ponen muy fácil para que des el 100% sobre la pista. La afición es un factor muy importante en el crecimiento del club. El club tiene muchas ganas de seguir creciendo y está haciendo las cosas muy bien. Yo creo que la afición lo siente así y cada más quiere sentirse más parte de todo esto. Cada vez hay más gente y aficionados entusiasmados y es una alegría para nosotros.