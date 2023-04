Entre lo que pudo ser y no fue y un final abierto. “Cuando vienes de temporadas pasadas en las que tienes situaciones similares que peleas y... pues te vienen a la memoria esos tres últimos años. Pero este año no hemos caído en descenso en ningún momento. Contábamos con un colchón de puntos y lo perdimos, pero estoy convencido de que lo haremos bien y lo sacaremos adelante”. Jorge Basanta, técnico del Viaxes Amarelle, no olvida las últimas experiencias traumáticas del club coruñés en salvaciones apretadas y en esa pelea interna que tienen como institución para dejar de ser un equipo ascensor. Un año en Primera RFEF, al siguiente en Segunda RFEF. Le anima la confección de la plantilla, lo que ve cada día y esa última victoria ante Marín que les ha revitalizado. “Este año dimos un paso adelante en la planificación. Vino gente de fuera y mantuvimos a jugadoras de casa, el club hizo un esfuerzo”, contextualiza y admite buenos y malos momentos. “Nuestra primera parte de la temporada fue muy buena con 16 puntos y la segunda se nos atragantó. Estábamos a un paso de final a ocho de la Copa de la Reina y parecía todo muy bonito. Se nos complicó”, concede. “El equipo ahora está bien, pasamos un bache, sobre todo, mental. Pero con la victoria del otro día (ante Marín) somos más optimistas. Nuestro equipo es joven, se entrena bien, cumple con el plan de partido. La plantilla está más compensada y cuenta con gente más veterana que viene de jugar otras ligas”, relata ante el momento clave del año.

Viaxes Amarelle, cicatrices del pasado y un futuro por escribir A falta de cuatro jornadas, el Viaxes Amarelle (23) tiene cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso en la que se encuentra el Sala Zaragoza (19). Por el medio se encuentra el Rayo Majadahonda (22), a un solo punto, y por arriba el Leganés (24). Con los dos equipos que le persiguen en la tabla tiene el golaveraje perdido. Son las cuatro escuadras que se disputan esa última plaza en juego que nadie quiere. El calendario le reserva al conjunto naranja dos salidas complicadas, un duelo asequible en casa y una última jornada de infarto en A Coruña. “No tenemos duelos directos, otros sí. Fuera de casa nos tocan dos partidos tremendamente complicados ante Burela y el líder (Atlético Navalcarnero), pero tampoco estamos en disposición de regalar nada. Luego recibimos al colista (Clínica Blasco Visitelche) y acabamos la liga ante uno de mitad de tabla (Móstoles)”, analiza. Todo para que el Viaxes Amarelle dé, por fin, un paso al frente que se le resiste. “Sería muy importante (la permanencia) para asentar al equipo, para que vaya creciendo, porque la diferencia entre la Primera y la Segunda RFEF es mucha. Estar en la élite del fútbol sala es lo que queremos, pero sabemos que es complicado”, refrenda.