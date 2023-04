Jorge Álvarez: campeón, profesor y estudiante

La agenda de Jorge Álvarez apenas tiene huecos libres. De lunes a domingo. Sin descanso. “Todo es cuestión de organizarse bien”, contesta este coruñés que hace dos semanas se proclamó campeón de España júnior de judo en la categoría de menos de 100 kilos de peso. Tiene solo 18 años pero se las apaña para compaginar la práctica deportiva a alto nivel en dos modalidades, judo y jiu-jitsu con cuatro horas de entrenamiento diarias; con su faceta de profesor para los niños que empiezan en el Judo Club Coruña, una de sus grandes pasiones, y con sus propios estudios de un ciclo de Farmacia y Parafarmacia. Y lo hace con tanto éxito como atestigua la medalla de oro que cuelga de su cuello y que espera que no sea la única de 2023. En los próximos meses competirá en dos Copas de Europa con el objetivo de clasificarse para el Europeo y el Mundial de su categoría. A por todas. Porque este, dice, tiene que ser su año y por eso ha dado un salto cualitativo en su preparación para conseguirlo.

No hace tanto que él era uno de esos pequeños que entraron en el gimnasio de Bernardo Romay con una historia parecida a la de muchos otros. “Era un niño muy movido y mis padres encontraron en el judo una forma para que aprendiera a gestionar toda mi energía”, recuerda. Pronto se enganchó, aunque al principio aquella actividad era solo un juego, un entretenimiento más, y no se lo tomaba muy en serio. “Hace cuatro ó cinco años”, explica, en plena adolescencia, “fue cuando lo cogí con ganas”, añade, y de la mano de Álex Sanmartín su progresión ha ido en línea ascendente. Hace dos años se subió por primera vez a un podio nacional con el bronce en la categoría infantil. Podía haber sido el inicio de un gran palmarés, pero tuvo un bajón la temporada siguiente. “No me salieron las cosas bien. Bueno, yo también era consciente de que no estaba entrenando bien, que no le estaba dedicando al judo todo lo que se necesitaba”, admite. Pero también fue una forma de espolearse para arrancar este año con unas fuerzas renovadas. “Pensé que no podía seguir por el mismo camino”, confiesa.

“Desde el principio de la temporada me marqué como objetivo ser campeón de España”, apunta. A pesar de que el salto de categoría implicaba también una subida importante de la dureza de los contrincantes, le dio un vuelco a su manera de entrenar y también a la de enfocar mentalmente tanto las sesiones como las competiciones. “Cada vez la gente entrena más y se dedica más al deporte. Yo empecé a exigirme mucho más de lo que creía que podía dar para así poder alcanzar mi máximo. Entrené más, pero también más enfocado en las competiciones. Con Álex y con Romay hicimos un trabajo para mejorar técnicamente, pero sobre todo psicológicamente que era lo que me faltaba para darle un poco más de calma a mi trabajo”, relata. Y después del trabajo bien hecho, recogió los resultados en el Campeonato de España: “Iba preparadísimo, con el objetivo en mente de ganar el oro. E hice todo lo que pude para cumplirlo. Tenía a casi todos los rivales estudiados, sabía lo que hacían y había hecho un trabajo específico para cada uno de ellos”.

En los próximos meses, además del Campeonato de España de jiu-jitsu, sus retos en judo subirán todavía más de nivel en la Copa de Europa de Málaga y en la de Londres, donde los competidores “son muchos más fuertes”. “Si consigo medalla en una, me clasifico para el Campeonato de Europa. Si consigo en las dos, para el Campeonato del Mundo. Y yo voy a por el Mundial. Es muy difícil... pero no vamos a decir que no al reto”, dice ambicioso Álvarez, que quiere superar a uno de sus maestros, Álex Sanmartín, que fue subcampeón del mundo júnior. “Para mí Álex, que es un peso pesado como yo, es un referente y siempre me he fijado en él para intentar llegar a donde llegó él”. Es una relación especial, con él y con todo el gimnasio: “Es como una familia. Es el sitio al que puedo ir para estar cómodo, hablar con todo el mundo y entrenar sin ninguna mala cara”.