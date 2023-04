El Dieguito del Miguelito

El Trofeo Miguelito cumple 35 años, una edad propicia para que aquellos niños y niñas que allá por 1989 abrieron fuego en la primera edición de la competición regresen a ella ya convertidos en adultos, incluso en padres de una segunda generación. Uno de ellos es el coruñés Diego Lemos. En su caso, se hizo mayor a la par que la tradicional prueba en la ciudad. Tenía solo cinco años cuando participó en el estreno del Miguelito, por aquellas en las Polideportivas de Riazor. Y la vida ya no le separó más ni de él ni del judo en los 35 siguientes. Como deportista tomó parte en la exhibición durante siete cursos más, ocho en total. Después pasó a colaborar desde dentro como voluntario y ahora, además de estar en el comité organizador, ultimando los detalles para que esta mañana comience el desfile coordinado de los tres mil judokas que pasarán por el Coliseum, también será el padre orgulloso de una niña que sigue sus pasos en el tatami.

“Tengo pocos recuerdos del primer Miguelito, tenía solo cinco años”, escarba en su memoria Diego Lemos, “pero sí que me acuerdo de que estaba muy nervioso porque era la primera vez que iba a algo así y había empezado en judo ese mismo año con Eduardo Galán y Miguel Ramos —los padres del Trofeo—”. Cuando fallan los recuerdos, toca tirar del álbum familiar. “Están por casa de mis padres las fotos del día, con mi traje de judo y mi cinturón blanco junto a mis compañeros y haciendo los distintos niveles”, dice. Las instantáneas se repitieron hasta que cumplió trece años. Entonces tuvo que dejar de participar, pero no de ir al Miguelito. “Durante ocho o diez años pasé a ser colaborador, como voluntario de tatami, juez cuando me saqué el cinturón negro, y me hice profesor”, afirma. Desfiló por casi todos los puestos hasta dar un paso más para entrar en la organización. “Me hice mayor con el Miguelito”, resume, “crecí a la par que él, tengo 41 años y llevo 35 ligado a él”.

Lemos, por tanto, es uno de los testigos de primera mano de cómo el Trofeo Miguelito se convirtió en un referente nacional e internacional para el deporte escolar. “Como niño recuerdo que siempre nos hacía mucha ilusión, el Miguelito era algo que esperabas todo el año. Lo preparabas con tus compañeros de clase, con la pareja con la que ibas a participar... y le ponías mucho empeño y mucho esfuerzo para sacar unas buenas notas y que te felicitara tu profesor al día siguiente”, comenta y así se explica que la prueba haya resistido el paso del tiempo: “Empezó como una pequeña competición adaptada que no existía en su momento para las edades más tempranas del judo. Y fue evolucionando, cambiando y mejorando. La prueba es que lleva 35 años resistiendo a todo, incluso a la pandemia. Y ahí seguimos”.

Su perspectiva también ha ido mudando y no es lo mismo cómo lo veía cuando era el deportista a cómo lo ve desde el otro lado. “Cuando empiezas a entrar de voluntario y a colaborar, te das cuenta de todo el trabajo que hay: el previo, el montaje, el desmontaje, el trabajo del propio día para que todo funcione bien, cómo se hace para que los niños se sientan arropados y queden contentos...”, enumera y da las gracias a los voluntarios, sin los que cree que no se podría sacar adelante el Miguelito: “Los que están en la grada, en los tatamis, en las mesas de regalos, los que están en la entrada controlando accesos, los jueces que ponen las notas... hay mucha gente implicada y sin ellos no sería posible”.

Nuevas generaciones

Es mucho trabajo, pero dice que lo hace encantado. “Nunca es duro cuando se hace con ilusión y con ganas y sabes que lo haces por los niños y niñas que van allí”, indica. “Yo también soy profesor y preparo alumnos. Mi hija mayor también va. Y veo su ilusión de toda la semana, que tiene muchísimas ganas de ir al Miguelito. Al final, no cuesta porque te recompensa con ese cariño y esa ilusión”, reconoce. Y, al fin al cabo, está llevando a cabo un trabajo que trasciende generaciones. “Miguel y Eduardo ya están viendo pasar a los hijos de quienes empezaron. Aún no es mi caso, pero todo llegará. El Trofeo Miguelito ha desarrollado una relación muy especial con la ciudad y su comarca. Lleva tantos años que la gente lo siente como una parte más del deporte en la ciudad”, concluye.