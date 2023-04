Última jornada de la fase regular de la OK Liga y lo único que queda por dilucidar es si será el Igualada, el Caldes o el Voltregá el octavo clasificado para el play off por el título, así como los cruces definitivos de cuartos de final. Casi todo decidido por arriba, con el Barcelona, el Liceo y el Calafell, en este orden, en las tres primeras plazas y el Reus y el Noia jugándose la última carta por el factor cancha. Y todo cerrado por abajo, con los ya descendidos Sant Cugat y Vilafranca y con el Girona y el Arenys como los protagonistas del play out. En este contexto, a los verdiblancos les toca visitar al Lleida (Onze de Setembre, 17.00 horas), ya clasificado para la lucha por el título y que marcha séptimo —de acabar así la liga sería su cruce—, pero que aún puede subir a la sexta plaza e incluso acabar en la octava.

Los ilerdenses, por tanto, son uno de los posibles rivales del Liceo en esa primera ronda del play off, que empezará en dos semanas. Las opciones varían mucho en función de los resultados de esta tarde, en la jornada con horario unificado, pero solo puede ser uno de estos tres: Alcoi (33 puntos), que visita al Caldes, Lleida (33) o Igualada (30), que recibe al Calafell. De las 27 combinaciones posibles, en 15 sale como rival el Lleida, en 8 el Alcoi y en 4, el Igualada. Las cuentas resumidas de quién puede ser el rival del Liceo, que defiende el título logrado el año pasado, son las siguientes: Si los tres candidatos obtienen el mismo resultado, victoria, empate o derrota, el rival será el Lleida. También si Alcoi y Lleida empatan, independientemente de lo que haga el Igualada. Lo mismo siempre que el Alcoi gane, salvo en la combinación en la que el Lleida pierde y el Igualada gana, porque entonces este subiría a la séptima plaza, la que da el cruce con el Liceo. Para que salga el Igualada como rival también tendría que darse el empate del Alcoi, la derrota del Lleida y su propia victoria o la derrota del Alcoi, el triunfo del Igualada y el empate o la victoria del Lleida. Mientras que para que salga el Alcoi, como el curso pasado, tendrían que empatar o que perder los alicantinos y que ganara el Lleida (siempre y cuando no venciese el Igualada); perder el Alcoi, empatar el Lleida y no ganar el Igualada, o perder Alcoi y Lleida y ganar Igualada. Estadísticamente, el Lleida es el que tiene más opciones, pero todo puede pasar. Incluso el Igualada podría no clasificarse porque le pisan los talones el Caldes (29) y el Voltregá (28). El Liceo es ajeno a esta guerra. Su posición es la segunda, pase lo que pase. Y eso significa que tendrá el factor cancha en cuartos de final (a tres partidos, el primero y el tercero si fuera necesario en casa) y si se clasifica en las semifinales (a cinco encuentros, primero, segundo y quinto en casa). Y como suele decirse, para ser campeón hay que ganarle a todos los rivales. Los de Juan Copa han tenido unas semanas relajadas. Descansaron la pasada, no su rival, el Lleida, que disputó la final a cuatro de la WSE Cup en casa cayendo en las semifinales contra el Braga en los penaltis; y que además de quitarse esa espina, tendrá la motivación de darle a Albert Folguera, su entrenador durante las últimas 14 temporadas, una buena despedida después de su anuncio de esta semana de que tras 24 años abandona los banquillos.