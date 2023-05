El Liceo despejó ayer, en la última jornada de la fase regular de la OK Liga, cuál será su hoja de ruta para iniciar la defensa del título en el play off que comenzará en dos semanas. Los verdiblancos perdieron en su visita al Lleida por 8-5. Un resultado intrascendente para los coruñeses, que ya eran segundos pasase lo que pasase, más allá de que permitió que los locales ascendiesen a la sexta plaza de la clasificación, lo que unido a la derrota del Alcoi y a la victoria del Igualada, metió a este último equipo en la séptima posición que da el cruce con el conjunto que dirige Juan Copa. Barça-Alcoi, Liceo-Igualada, Calafell-Lleida y Reus-Noia serán las cuatro eliminatorias de cuartos de final. El Liceo tiene el factor cancha y arrancará el play off el 13 de mayo en el Palacio. El segundo encuentro será en territorio contrario el 20 y el tercero, si fuera necesario, de nuevo en A Coruña el martes 23. Si se clasifica para semifinales, se medirá al ganador del Calafell-Lleida, de nuevo con factor cancha a favor y en este caso al mejor de cinco.

El equipo verdiblanco viajó a Lleida para cerrar la fase regular sin nada en juego y sin dos de sus efectivos, Bruno di Benedetto, sancionado por acumulación de cartulinas azules, y sin Fran Torres, que disputó el sector de clasificación para el Campeonato de España júnior —lograron el billete tanto el Liceo como el Dominicos—. En la primera parte, dominaron los coruñeses, con esa tranquilidad que les daba saber que no tenían nada que perder. César Carballeira abrió el marcador y David Torres lo amplió mediado el primer tiempo. Hacia el final se empezó a complicar la contienda con una azul a Ciocale. Mati Bridge detuvo la directa a Vives y el Liceo aguantó en inferioridad y a pocos segundos del descanso se vivió un susto cuando una bola impactó en uno de los focos situados en el techo del pabellón y este cayó hecho añicos de cristales sobre la pista. La segunda parte supuso un cambio total de paradigma. Pudo más la necesidad del Lleida, que en cinco minutos marcó cuatro goles para ponerse con 4-2 y aunque recortó Álex Rodríguez, continuos fallos defensivos dejaron a Bridge, que pese a todo completó un gran partido, solo ante el peligro y cayó un gol tras otro hasta los 8 y con un sensacional Nuno Paiva como verdugo. Carballeira y Rodríguez maquillaron el marcador en los últimos segundos. LLEIDA 8 - LICEO 5 Finques Prats Lleida: Elagi Deitg, Oriol Vives, Nuno Paiva, Sergi Duch y Sergi Folguera —cinco inicial—. Xavier Aragonés y Jordi Badía. Deportivo Liceo: Mati Bridge, César Carballeira, Álex Rodríguez, Sito Ricart y David Torres —cinco inicial—. Pol Manrubia, Fabrizio Ciocale y Arnau Canal. Goles: 0-1, m.8: César Carballeira. 0-2, m.16: David Torres, de penalti. 1-2, m.30: Nuno Paiva. 2-2, m.33: Oriol Vives. 3-2, m.34: Oriol Vives, de penalti. 4-2, m.35: Nuno Paiva. 4-3, m.37: Álex Rodríguez. 5-3, m.42: Xavier Aragonés. 6-3, m.44: Xavier Aragonés. 7-3, m.47: Nuno Paiva. 8-3, m.47: Nuno Paiva. 8-4, m.49: César Carballeira.8-5, m.49: Álex Rodríguez. Árbitros: Gorina y Calonge. Mostraron tarjeta azul a Fabrizio Ciocale y Pol_Manrubia. Cancha: Onze de Setembre.