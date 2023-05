Javier Bardanca: “Se tienen que dar muy mal las cosas para que no sigamos en Tercera”

La temporada en la Tercera RFEF terminó hace un par de fines de semana con el ascenso directo del Fabril, pero con la competición finalizada aún faltan cuestiones por decidir. El Silva, por ejemplo, todavía está pendiente del play off de ascenso a la Segunda RFEF y de los descensos de esa categoría para saber si logra la permanencia. Necesita que no caiga ningún equipo gallego más y que ascienda otro conjunto de la comunidad desde Tercera. Su técnico, Javier Bardanca (A Coruña, 1963) analiza las opciones de salvación de su equipo y su responsabilidad en un curso complicado para el conjunto coruñés.

Hicieron los deberes en la última jornada, pero dependen de terceros para salvarse. ¿Cómo lo llevan?

Los resultados en las últimas semanas no nos acompañaron. Fueron lógicos, porque todos los equipos se estaban jugando algo, sobre todo los de la zona baja, y supieron hacer los deberes mejor que nosotros en algunos casos. Al final en una liga cada uno está en la posición que se merece. Podemos decir que no hemos tenido la suerte necesaria en algunos partidos, pero al final el campeonato te deja donde mereces estar.

Siempre se mostraron confiados de salvarse si ganaban los dos últimos partidos, pero los demás también cumplieron...

Siempre dije que 37 puntos eran los necesarios para salvarse, pero sin los arrastres. Son los arrastres desde Segunda RFEF los que al final han marcado la temporada. Nosotros estamos muy pendientes de ellos porque después de todo el esfuerzo realizado aún no sabemos la categoría en la que vamos a jugar la temporada que viene.

¿Cómo ven las posibilidades de que se produzca esa carambola y consigan salvarse?

No lo veo tan difícil. Fue incluso más difícil cuando ascendimos a Tercera, que hubo carambolas más complicadas. En Segunda RFEF quedan partidos y tanto Coruxo como Ourense CF tienen muchas opciones de salvarse. Además la Tercera gallega es de las más fuertes de España. Tendría que tener muy mala suerte el equipo que se clasifique del play off para jugar la última eliminatoria y no ascender. En los últimos años casi siempre, en un porcentaje muy alto, han ascendido los gallegos cuando se ha jugado play off. Confío muchísimo en que tanto Coruxo como Ourense CF no bajen y en que suba uno de Tercera. Se tienen que dar muy mal las cosas para que no sigamos el año que viene en Tercera.

¿Cómo han vivido la temporada hasta este desenlace?

El máximo responsable de esta temporada he sido yo. Desde la pretemporada no se planificó bien la plantilla y quizá hubo desajustes importantes. El fichaje de Rodri nos vino de perlas para hacer más puntos. Sin su fichaje, que se hizo con muchos esfuerzos por parte de la directiva, aunque no quiero personalizar en ningún jugador, no hubiéramos llegado al puesto en el que acabamos, que es muy malo para nosotros.

Asume su parte de responsabilidad por la temporada, pero muchos otros entrenadores y clubes se han quejado de que el formato de competición con 16 equipos, sumado a los arrastres, era una trampa...

Lo de esta liga es de locos. El que la hizo de esta manera no sé en qué estaba pensando porque es totalmente ilógico que de la noche a la mañana te aparezcan 16 equipos y que puedan llegar a descender casi la mitad. Cuando se hace esta liga, en la que tienes que mantener una tensión tremenda durante todo el año, si haces un par de partidos malos o arrastras lesiones durante la temporada, estás muy condicionado. La tensión que hemos soportado las directivas, los cuerpos técnicos y las plantillas es algo que yo no había vivido nunca dentro del fútbol. Hay que verlo también desde el punto de vista social. Hay muchos entrenadores y futbolistas que en Tercera viven de esto. De estar cobrando en su momento diez u once meses, ahora pasan a cobrar ocho o nueve. Lo que tienen que mirar también es la cuestión de las aficiones. Los equipos que han bajado, como Barco, Arzúa o Choco, llevan toda la vida en Tercera y por un bache están condenados a caer a Preferente.

¿Seguirá en el Silva pase lo que pase?

Sí. Hablé con la directiva y acordamos renovar. Para mí entrenar en el Silva es una alegría. Estoy disfrutando mucho con el fútbol a pesar de estas situaciones y espero seguir. Bajemos o mantengamos la categoría espero continuar. Si nos mantenemos habrá que cambiar muchas cosas de aquí a la temporada que viene.

Al final terminó ascendiendo el Fabril y desde el club siempre insistieron en que no era el objetivo principal, ¿qué le pareció?

Hay que partir de la base de que el Deportivo tiene el mejor entrenador de la categoría, que es Óscar Gilsanz. Fue el gran acierto del club, que lo hizo muy bien mezclando juveniles con muchísima ilusión y jóvenes que lo han dado todo. Han ganado a equipos superiores, pero sobre todo por el trabajo de Óscar y el acierto de la directiva en el cambio de trabajar con la cantera. Ahora deben ver el gran trabajo que han hecho esos chicos en Tercera y que muchos son válidos para participar más con el primer equipo.