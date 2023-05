Cancelación de Coruña42: entre la incredulidad y la decepción

El diez es como un número mágico. Sobre todo en las calificaciones. A veces sinónimo de excelencia, otras de consolidación o de celebración de cambio de década. Para Juan Ruiz, al igual que para otros 25 atletas, era la cifra de citas en Coruña42 que iba a alcanzar el próximo mes de octubre. Este corredor afincado en la ciudad participó y terminó las nueve ediciones anteriores del maratón coruñés, pero el Concello confirmó el miércoles que lo cancelaba para 2023 por la baja demanda de inscripciones el año anterior. Le hacía especial ilusión el hecho de llegar a la décima. Y no se explica una decisión que, teme, se prolongue en el tiempo.

Para Ruiz, al igual que para la mayoría de la comunidad atlética de la ciudad, la cancelación de Coruña42 fue la crónica de una muerte anunciada. “Desde el momento en el que abrieron las inscripciones y después las bloquearon, eso ya nos indicaba que algo iba a pasar. La confirmación llegó el miércoles. Pero yo de esto me entero por los periódicos. Estoy inscrito y no me ha llegado ni un solo comunicado de que se ha cancelado”, se queja. “Justo este año abrieron las inscripciones muy pronto, nos mandaron correo a los 26 que habíamos hecho las nueve anteriores de que teníamos la inscripción gratuita, se fueron a Málaga y Sevilla para hacer promoción... parecía que iba todo rodado. Hasta que llega un día que bloquean las inscripciones. Me resulta todo un poco raro”, dice.

Porque Ruiz, que ejerce de altavoz improvisado de lo que en los grupos y foros de atletismo se comenta desde el miércoles, cree que la escasa participación de otros años se debía a que precisamente no se había ni anunciado ni publicitado con suficiente previsión. “Un maratón no es una prueba que se prepare en dos días ni la participación ni la organización para ir. Son meses de preparación con un objetivo claro y una fecha concreta. Yo corrí las nueve en A Coruña. Entonces no me importa tanto, iba a ir sí o sí. Pero los que vienen de fuera necesitan información”, alega.

Coruña42 era el único maratón del noroeste peninsular. “Y con un circuito muy chulo, en una ciudad que está muy bien para correr porque es muy plana, siempre nos hacía buen tiempo... todo el que la corría se iba hablando muy bien de la carrera y de la organización. Venía incluso gente de Portugal. Que de golpe y porrazo se la carguen, en una ciudad que además apuesta por las carreras... es una decepción y parece que se nos escapa algo. Lo entendería si fuera la primera o la segunda, pero cuando ya está consolidada... no me parece motivo suficiente. Porque esto generará desconfianza si se vuelve a organizar. Y por eso me temo que esto sea una muerte para siempre”, se lamenta.

La baja participación, analiza, también pudo deberse al cambio de fecha, porque antes era en abril y la pasaron a octubre. “El primer año fuimos sobre 900. Al siguiente aumentó muchísimo la participación porque fue el Campeonato de España —donde debutó el olímpico Javi Guerra con victoria— y a partir de ahí se mantuvo hasta la pandemia. Después de ella el primer año no hubo mucha participación, como en el resto de carreras, y el año pasado, 500”, comenta con incredulidad, decepción y un poco de “cabreo”.