Goran Filipovic: “Lo importante es que el equipo gane, no quien juegue más o menos”

Goran Filipovic (Split, Croacia, 1996) es el base titular del Leyma, aunque comparte sus minutos en pista, casi de forma equitativa, con Ingus Jakovics y desde hace unos meses también empieza a entrar en la rotación, tras superar su lesión, Álex Hernández. Para el jugador naranja, no obstante, no son competencia, sino compañeros. Y todos miran por el bien común, la victoria de un equipo que ya empieza a oler el ‘play off’ a falta de tres partidos de la fase regular.

Colgó en sus redes sociales el lema con el que posaron el Partizán y el Madrid antes de su cuarto partido de la Euroliga: el baloncesto une a las personas. ¿Está de acuerdo?

Sí. Y me gustaría felicitar al Partizán por la gran atmósfera en el pabellón porque después de lo que pasó en Madrid, sus fans realmente apoyaron a su equipo. Lo que pasó en el partido, pasó en el partido, pero el que ganó fue el baloncesto. Está siendo una gran serie y yo creo que se van a ir a cinco partidos.

¿Cómo de unido está el Leyma?

Un montón. Hemos crecido mucho como equipo a lo largo de la temporada. En este momento todo el mundo sabe cuál es su trabajo y creo que esa es la razón por la que estamos en esta posición ahora. Y aún podemos seguir creciendo para llegar todavía mejor al play off.

Hace unos meses el equipo todavía estaba en una fase irregular y dijo a este periódico “nadie puede ayudarnos más que nosotros mismos”. ¿Qué ha cambiado desde entonces para haberse convertido en uno de los equipos ‘top’ de la liga?

Pues... (piensa) creo que en el fondo no hemos cambiado demasiado. Somos los mismos. Solo seguimos concentrados en intentar subir el nivel. Y entrenamos, entrenamos, entrenamos. Entendimos que iba a llevar tiempo, con diez jugadores nuevos en el equipo, conjuntarnos y llegar a conocernos. Básicamente era eso, cuestión de tiempo.

¿Cómo lleva la competencia en el puesto? Al principio de la temporada era solo con Ingus Jakovics y ahora también tiene que repartir minutos con Álex Hernández.

Yo no lo veo como competencia. Cada uno de nosotros tiene sus pros y contras y es decisión del entrenador, según avanza el partido y cómo lo lee, pensar en quién es mejor para jugar en cada momento. Al final somos un equipo y, depende de cada situación, juega uno u otro. Y lo más importante es que el equipo gane. Así es como pensamos todos. Es como se debe de pensar. Y no en quién juega más o menos.

Son tres bases diferentes. ¿Cuál es la fortaleza de cada uno?

Somos tres bases diferentes. Jugamos en función de la situación del partido. El entrenador nos conoce bien y sabe de nuestras fortalezas. No me corresponde hablar mucho de ellas, pero por ejemplo Ingus tiene un porcentaje impresionante en los triples, Álex controla muy bien el juego de pase y yo creo que lo que llevo mejor es el ritmo de juego. Pero no es solo una cosa, es el conjunto de todo. Aunque si tuviera que elegir una sola de nosotros, elegiría esas.

Solo quedan tres partidos: Cáceres, Palencia y Burgos. ¿Están cada vez más cerca del objetivo?

Sí, estamos cerca de ese objetivo de llegar al play off en el mejor puesto posible. Tenemos que seguir preparándonos y en estos tres partidos hacer las cosas mejor porque vamos a tener tres rivales complicados. Además en esta liga es difícil ganar fuera de casa. Así que tenemos que utilizar estos tres partidos para llegar en la mejor forma posible al play off.

¿Empieza a sentir mariposas en el estómago?

Estoy centrado en el siguiente partido y no quiero pensar mucho en lo que espera más allá... pero seguramente cuando llegue el play off, que espero que juguemos los dos primeros partidos en casa, será algo muy especial.

¿Es más difícil jugar a final de temporada contra equipos que se están jugando la vida, como Cáceres?

Ellos se están jugando la vida... pero nosotros nos estamos jugando otra cosa, acabar lo más arriba posible. Son motivaciones diferentes. Cáceres no es un equipo fácil en su cancha y tendremos que subir el nivel si queremos ganarle.

Y después, Palencia.

Es mejor ir paso a paso. Primero Cáceres, después Palencia y después Burgos. Pero es verdad que Palencia ha demostrado a lo largo de la temporada jugar a un gran alto nivel y será un buen test antes del play off. Nos va a venir bien jugar contra Palencia y Burgos justo antes del play off, será casi una simulación.