El Porto se proclamó campeón de Europa tras vencer al Valongo en la final por 5-1. Los dragones sumaron su tercer título continental treinta y tres años después del último y después de perder once finales seguidas. En Viana do Castelo, sede de la final a ocho, se impusieron primero al Benfica en cuartos de final, eliminaron al Barcelona en las semifinales y ayer confirmaron su favoritismo frente a un Valongo que pese a que ya había sido finalista el año pasado pecó de novato y salvo en el 1-1 no inquietó demasiado al conjunto dirigido por el español Ricardo Ares. Los exliceístas Xavi Malián, Carlo di Benedetto y Reinaldo García levantaron un nuevo título frente a otro exjugador del conjunto verdiblanco, Facu Bridge, ahora en el Valongo.

¡Muchas felicidades al @FCPorto tras su victoria en la #WSEChampionsLeague!



¡Felicidades también a Xavi Malián, Carlo di Benedetto y Reinaldo García por este gran éxito! https://t.co/sgivfOsrdr — Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) 7 de mayo de 2023 También en clave del Liceo se proclamó campeón el que el año que viene será uno de los defensores de las redes coruñesas, Tiago Rodrigues. El portero llegará al conjunto dirigido por Juan Copa con al menos un título debajo del brazo, ya que aún le queda el de la liga portuguesa, en la que el play off arranca la próxima semana, como el de la española. El joven meta luso fue suplente de Xavi Malián durante la final a ocho, pero sí que jugó en uno de los partidos de la fase de grupos, en el empate a tres goles frente al anterior campeón, el Trissino italiano. El Liceo, obligado a otra reconstrucción La participación coruñesa en la final de la Liga Europea se completó con el árbitro Rubén Fernández, junto a Miguel Díaz los elegidos para pitar el partido decisivo. Fernández y su compañero mostraron una tarjeta azul al jugador de Valongo Facu Navarro, anularon dos tantos en la primera parte al conjunto de Oporto y señalaron 13 faltas a los blanquiazules y 9 a los que visten con color verde. Lorenzo Bosch y Nicolás Morandeira serán la próxima semana los árbitros coruñeses en la Copa de la Reina. El Cambre gana en Alcorcón en un partido loco (7-8) El Resa Cambre se llevó la victoria de su visita al Alcorcón, colista de la OK Plata femenina, en un partido loco, con quince goles y un marcador final de 7-8 a favor de las coruñesas gracias a un gol, a menos de tres minutos para el final, de la canterana Celia Pinacho, que decantó la balanza. Pinacho fue la autora de otros dos tantos, tres en total. Cuatro anotó la asturiana Sara Fernández y uno la catalana Regina Jiménez. El equipo que dirige Carlos Parga se mantiene en los puestos tranquilos de la clasificación. Ya se ha asegurado la permanencia, que era el objetivo, y es séptimo con 35 puntos. Ahora le quedan tres partidos para finalizar la competición en la segunda categoría nacional que le enfrentarán a Rochapea, Bembibre y Alcalá.