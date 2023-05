Roberto Blach: “En el motor, por cada alegría te llevas diez decepciones”

Roberto Blach es un nombre de motor. Durante 35 años lo llevó por las pruebas de rallies a nivel autonómico y nacional el padre del protagonista de esta historia. Ahora lo hace el hijo, que para diferenciarse le pone el júnior al final. Con un progenitor así, parecía destinado a ser piloto. “Con seis años mi padre me regaló un kart y le dije que no lo quería, que olía mal por la gasolina”, bromea el vástago, que viene de hacer podio en la última prueba, disputada en Croacia, del World Rally Car Júnior. “Con once lo volví a pedir... y ya tuve muy claro que era eso lo que me apasionaba”, continúa recordando, sin poder explicar con palabras qué es lo que le tiene enganchado: “¡Ojalá lo supiese porque me desengancharía! En el motor por cada alegría te llevas diez decepciones. Es frustrante. Es carísimo. Tienes que trabajar todos los días dedicado en cuerpo y alma a ello... Pero cuando lo pruebas, ya no lo puedes dejar”.

En su caso y en su casa la relación con el motor le llegó desde la cuna, aunque como reconoce no fuera una historia de amor a primera vista. Al principio prefería el fútbol, como casi todos los niños. “Jugaba en el Calasanz y éramos muy buenos”, dice. Pero empezó a acompañar a su padre a las carreras y el gusanillo se hizo cada vez más grande. Ahora es al revés. El padre es el que acompaña el hijo. “Desde los once hasta los 27 que tengo, solo se ha perdido una prueba y es porque estaba en el hospital. Gracias al automovilismo tengo una unión muy bonita con él, es mi padre pero también es mi amigo y siempre me da consejos para intentar que yo no caiga en los mismos errores que él en su día”, señala. Y juntos comparten el sueño de que Roberto llegue a ser piloto profesional, para lo que ha dado el primer paso al conseguir entrar en el WRC júnior: “Si hace cinco años me dices que iba a estar corriendo el WRC júnior, no me lo creería. Lo veía como muy lejano y ahora estoy ahí, así que por qué no soñar. Soñar es bonito y yo tengo la ilusión de ser piloto profesional”.

Exigencia del Mundial

El Mundial le acerca a ese objetivo, sobre todo después del podio de hace dos semana en Croacia. “Ves que todo el trabajo que llevas haciendo mucho tiempo tiene sus frutos. Llevábamos muchos años luchando por esto. Ya no solo fue el podio, también marcamos el mejor tiempo en uno de los tramos. Ves que no solo has llegado al Mundial, sino que eres competitivo, así que vas en la dirección correcta. Y te da más fuerzas para seguir trabajando para que esto no se quede en un podio, que haya más y en el futuro poder luchar por la victoria”, apunta. Blach debutó sobre el hielo de Suecia en el Mundial con una sexta plaza y en junio correrá las siguiente prueba en Cerdeña, donde ya acudirá con la experiencia ganada en las anteriores citas. “El método de trabajo en el Mundial es mucho más exigente”, explica, “no puedes perder ni un minuto desde que llegas el domingo anterior hasta que te marchas el lunes de la semana siguiente y tienes que aprovechar las horas de descanso porque los últimos días duermes muy poco y te afecta a la concentración”.

La preparación, por tanto, tiene que ser a conciencia. “La gente piensa que no, pero te cansas mucho en el coche”, comenta y pone dos ejemplos: “En Cerdeña hay un tramo de 50 kilómetros, que los más largos suelen tener 30. Estaremos a 30 y pico grados, dentro del coche a 70 y algo, con la ropa ignífuga, el mono... es una locura. Pierdes solo en una pasada por ese tramo dos kilos. Como no estés bien en forma... no lo aguantas. Como en el Rally de Ourense, que se suele hacer en el mes de junio. Hay tramos muchos más cortos y ya hay gente que se desmaya y vomita”. En cuanto a ponerse al volante, entrena menos de lo que le gustaría. “Tengo un kart y un kartcross y la próxima semana me llega una réplica del coche del Mundial, pero para hacer test tenemos que irnos a Portugal, donde sí nos cortan las carreteras, y ya vamos justos de presupuesto”, alega. Ya en los rallies, tiene dos oportunidades para aprenderse el recorrido de unas carreteras, como las del Mundial, por las que no había pasado antes en su vida. “Hacemos dos veces los tramos. En la primera yo le voy dictando notas al copiloto —Manu Barreiro— y en la segunda, al revés. Lo gravamos y en el hotel estoy todos los días, dos o tres horas, viéndolo”, desvela.

Deporte de riesgo

Otro de los factores que llevan implícito los rallies es el riesgo. “Desgraciadamente en las últimas semanas han muerto varios compañeros. Uno precisamente en Croacia preparando el rally. A los dos o tres días, otros dos en Asturias, después uno en Ávila y la semana siguiente dos en Marruecos”, se lamenta. “No piensas en ello, sabes que el riesgo está ahí y lo asumes. Porque si piensas en eso... ¿cuántos accidentes mortales hay en la carretera? Lo único que puedo hacer es tomármelo lo más profesional posible, porque sí que es cierto que cada vez que sales te estás jugando la vida. Pero es algo que tienes asumido desde el primer momento”, indica. Él ya estaba metido en el mundo del motor cuando hace casi ocho años se vivió uno de los momentos más trágicos del automovilismo con la muerte de siete espectadores en el Rally de A Coruña. “Es un día que quieres olvidar. Porque además el público estaba bien situado. Pero sirvió después para mejorar mucho la seguridad. Este año corrí el Rally de A Coruña y no tiene nada que envidiarle a las pruebas del Mundial”, valora. La afición en Galicia, desde luego, está en auge. Y esta puede tener en Roberto Blach júnior a su cabeza visible a nivel internacional.