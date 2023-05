El 5 Coruña cumple diez años en plena forma

Era 2013 cuando un grupo de gente ligada al fútbol sala, encabezado por Óscar Medín, decidió que a la ciudad le hacía falta un proyecto que le diera un impulso a este deporte, sobre todo en el ámbito formativo, y creó el 5 Coruña. Diez años después, el objetivo está más que cumplido. “La progresión del club es extraordinaria. Arrancamos con 60 licencias y ya estamos por las 350. Hemos tenida una progresión social, pero también deportiva, con un equipo juvenil clasificado para el Campeonato de España y un equipo femenino en la Segunda División nacional. Yo creo que estos diez años han sido muy positivos”, resume el presidente. El pasado viernes celebraron su primera década de vida con una fiesta en los campos de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias. Hubo chocolatada, hinchables, partidos y sobre todo, una marea roja de niños, entrenadores, directivos y familias, unas mil personas en total, que comparten un lema: “Yo creo en la idea”.

“Fue un éxito”, comenta Medín, “a los mayores nos tocó trabajar, pero yo creo que los padres salieron encantados”. Y al final es lo más importante. Ni los resultados, por más importantes que estos sean. De hecho, cuando se le pregunta a Medín cuál ha sido el mejor momento en estos diez años, responde que “todos los fines de semana viendo disfrutar a los niños mientras juegan”. El dirigente del 5 Coruña, no obstante, no puede obviar dos momentos culmen en la historia rojilla: “El ascenso a Segunda División del equipo femenino y el juvenil que llegó el año pasado al Campeonato de España y nos vimos ahí luchando contra todo un Barcelona”. Un gran año, el 2022, y a la vez, también el peor, con el fallecimiento de Fani Martínez, la entrenadora de ese equipo femenino al que había ascendido de categoría y logrado la permanencia tras su primera temporada. “Es algo que nos acompañará siempre, por eso además de nuestro lema, que es el de ‘Yo creo en la idea’, también tenemos el de ‘Tan so por ti’, porque tenemos que seguir su legado”, afirma.

Dentro de diez años, Medín no sabe dónde estarán, pero sí cómo: “Con los pies en el suelo”. Porque asegura que seguirán trabajando con la base. “Uno de nuestros jugadores —Gonzalo Santa Cruz— ha dado el salto al Betis. La labor formativa desde la base es lo importante para que el club viva mucho tiempo. Después desgraciadamente la económica nos dictará si podemos seguir creciendo o no. Cuando llegas a ligas semiprofesionales se complica mucho. Ya tenemos ocho equipos de base que están en ligas gallegas y nacionales. No vamos a renunciar a sus viajes en autobús y comodidades por querer correr demasiado”, expone. Como tampoco se desprenderán de su “idea”, que tiene dos reglas básicas. Divertirse con el fútbol sala. Y que no todo vale para ganar. Pilares de éxito en estos últimos diez años.