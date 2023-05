Ya está aquí. La resolución de la temporada en la OK Liga. El play off al que todos esperan. El que el año pasado hizo campeón al Liceo. El que este presenta a un Barcelona intratable con el resto detrás... aunque también era así el curso anterior y después ni siquiera llegó a la final. Es lo bonito de estas eliminatorias. Casi a vida o muerte. Y al conjunto verdiblanco le toca empezarlas, iniciar la defensa del título, contra el baby Igualada, un equipo que destila talento en el presente pero sobre todo de futuro, en unos cuartos de final que serán a tres partidos. Este sábado el primero en el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas). El próximo en Les Comes. Y un tercero si hiciera falta de nuevo en A Coruña.

Los de Juan Copa se han enfrentado dos veces esta temporada a su rival y ganaron las dos. A domicilio, con apuros (5-6). En casa con más solvencia (5-1). En ambas pudieron comprobar el desparpajo de una de las plantillas más jóvenes de la liga. De hecho copó buena parte del combinado nacional sub 23 que la pasada Semana Santa se proclamó campeón de Europa frente a Portugal. En esa selección estaban el portero Guillem Torrents, que con 21 años recién cumplidos —ayer mismo— se ha convertido en una de las revelaciones de la competición; Gerard Riba, el máximo goleador del equipo con 20 tantos, los mismo años que marca su carnet; Aleix Marimón, todo velocidad y técnica también de la generación del 2002; Oriol Llenas, un producto de la cantera del Barça que acaba de cumplir los 21; y Eloi Cervera, el más pequeño de los cinco y de la plantilla que ni siquiera es todavía mayor de edad (17). Con ellos no se acaba el talento joven. Marc Carol (20), Nil Cervera (19) y Bernat Yeste (22) son todos nacidos en el segundo milenio. A su lado hacen quedar los 24 de Roger Bars, probablemente el timón del equipo pero que será baja tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha como los de un veterano aunque esa condición corresponde sobre todo a Tety Vives (26) y Mats Zilken (30) —la plantilla del Liceo tampoco es de las veteranas, el mayor es Álex Rodríguez, que aún no ha cumplido 30, lo hará en septiembre, y el benjamín es Tombita con 18—. Con la séptima posición final, y luchando hasta la última jornada por entrar el play off, el Igualada ya ha cumplido el objetivo. Ahora le queda disfrutar. Eso le hace más peligroso. Y con el aliciente de darle una buena despedida al cuerpo técnico formado por Xavi García, Cesc Linares y Jordi Mellado, al que el club decidió no renovar para el próximo curso. Nada que perder y mucho que ganar.